Ability Pharma capta 1,2 M€ en la ronda més gran a Capital Cell

El fàrmac d’Ability Pharmaceuticals per combatre el càncer ja és una mica més a prop de veure la llum. La biofarmacèutica catalana ha tancat una ronda de finançament de més d’1,2 milions d’euros a través de la plataforma de crowdfunding Capital Cell, la més elevada que s’ha aconseguit mai a través del portal d’inversió. Ability Pharma destinarà el capital a empènyer el desenvolupament del fàrmac ABTL0812 per al càncer de pulmó i d’endometri (que afecta el teixit de les parets de l’úter). Aquest tractament actua de manera selectiva sobre les cèl·lules cancerígenes i està pensat per combinar-lo durant i després de la quimioteràpia.

La inversió forma part d’una ronda pont d’entre 3 i 5 milions d’euros amb fons de capital risc. “Ja estem negociant amb propostes sobre la taula”, explica el conseller delegat Carles Domènech. Fins ara l’operació més gran que s’havia completat a través de la plataforma de crowdfunding catalana Capital Cell va ser per a la també catalana Bionure, amb prop d’un milió d’euros. Amb aquesta, ja són 27 les operacions amb companyies biotecnològiques que ha facilitat Capital Cell amb un total de 15 milions.

El fàrmac ABTL0812 d’Ability Pharma ja s’està provant en un assaig en fase 2 amb pacients de diferents hospitals de Barcelona, València, Sevilla, París i Lió. L’objectiu del tractament és millorar les taxes de supervivència de la malaltia i Domènech avança que l’empresa en tindrà els resultats finals cap al juny de l’any vinent. “Volem intentar aconseguir que el càncer sigui una malaltia crònica, no mortal”, assegura el conseller delegat.

Llicència amb una multinacional

De cara al 2019, Domènech vol aconseguir tancar un acord de llicència amb una multinacional farmacèutica que suposaria una injecció de diners important per a la companyia. Tot i així, l’empresari també es planteja altres alternatives, com ara una sortida a borsa o una ronda de finançament més gran amb fons de capital risc. En els últims anys Ability Pharma també ha aconseguit tres designacions de medicament orfe als Estats Units i Europa. Aquesta etiqueta s’atorga als tractaments amb potencial per curar malalties rares i que, per tant, és més difícil que llicenciï una farmacèutica i són susceptibles de rebre ajudes públiques.