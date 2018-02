Acciona calcula que la Generalitat li haurà de pagar un mínim de 308,3 milions per ATLL

Acciona, principal accionista del concessionari que es va adjudicar la privatització d'Aigües Ter Llobregat, ha comunicat avui a la CNMV que considera que té el dret a reclamar a la Generalitat 308,3 milions d'euros per l'anul·lació de la concessió, confirmat la setmana passada per una sentència del Tribunal Suprem. Aquesta xifra prové de les inversions no amortitzades encara per la concessió, i el grup constructor insisteix que la reclamació d'aquests recursos no inclou "la reclamació i abonament de la quantitat de danys i perjudicis que correspongui".

El Tribunal Suprem va confirmar la setmana passada una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, segons la qual anul·lava l'adjudicació d'ATLL en el concurs públic que es va celebrar a finals de l'any 2012, en el que va suposar la major privatització realitzada per la Generalitat. La sentència assenyalava que un suposat aclariment de la Generalitat va crear confusió en "un moment capital" del concurs, i per això optava per la rescissió del contracte. Agbar, que competia amb el consorci liderat per Acciona, va ser la companyia que va iniciar el litigi.

Avui, coincidint amb la presentació de resultats del 2017, Acciona ha comunicat que ha quantificat l'afectació sobre els comptes d'ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya, la societat a través de la qual controlen Aigües Ter Llobregat. Segons els seus càlculs, els correspon el reemborsament de 268,8 milions d'euros per la part no amortitzada de la concessió i 39,5 milions d'euros per la inversió en obres, instal·lacions i altres inversions tampoc amortitzades.

"Les esmentades xifres confirmen que els efectes de la sentència no suposaran menyscapte patrimonial en relació amb els imports registrats en balanç, ni sortida de recursos per al grup", afirma la constructora en un comunicat.

Acciona ha invertit més de 400 milions d'euros des que a finals del 2012 va pagar una bestreta de 297 milions d'euros a comptes del cànon. La Generalitat va aprovisionar 380 milions d'euros al seu compte general del 2015 per afrontar una possible sentència contrària.

ATLL controla el 76% de les accions de la concessionària, que és, amb molta diferència, el principal actiu de la seva divisió especialitzada en aigua, que va obtenir un benefici abans d'impostos de 38 milions d'euros l'any passat. Acciona calcula li assegura al llarg del seu contracte una facturació de 7.858 milions d'euros.