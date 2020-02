Lucena supedita la terminal satèl·lit a l'ampliació de pistes

Maurici Lucena, president i conseller delegat d'Aena, ha fet una passa endavant i ha enumerat per primera vegada les opcions que té l'aeroport de Barcelona per créixer. Ho ha fet aquest dijous en una conferència al Cercle d'Economia i el mateix dia que a Londres els tribunals han prohibit l'expansió de l'aeroport de Heathrow per qüestions ecològiques. Per a Lucena, però, a Barcelona hi ha "el caldo de cultiu perfecte per, en els pròxims anys, aconseguir obtenir un hub internacional de primer nivell i a l'alçada dels grans hubs internacionals del món", ha explicat. Els referents: Charles de Gaulle (a París), Heathrow (a Londres) i Atlanta (als EUA).

Entre les opcions per aconseguir-ho, la prioritària i la més encaminada és la construcció de la terminal satèl·lit. Segons ha anunciat el president d'Aena, aquesta mateixa setmana s'ha signat un altre dels documents que apropa la companyia cap a la seva construcció. Durant la conferència, de fet, ha fet públiques les primeres imatges de com quedaria l'edifici, que seria, segons ha defensat, el "més modern i medioambientalment sostenible del món".

Aquesta terminal és una de les claus, al seu parer, perquè l'aeroport de Barcelona es converteixi en l'anhelat punt de connexió internacional. L'estructura és la manera més clara, ha assenyalat, d'ampliar el que ells identifiquen com "espai terra". Però també es imprescindible, ha dit, que s'incrementi capacitat a l'aire, cosa que necessàriament ha de passar per que s'utilitzin pistes paral·leles independents per a aterratges i enlairaments o per l'ampliació de la pista principal 500 metres cap a l'est, fet que permetria que totes les operacions de sortida s'enlairessin per aquesta pista. Si s'optés per aquesta última opció, que afectaria un espai protegit per la Xarxa Natura 2000 de la Comissió Europea, Lucena s'ha compromès a fer compensacions mediambientals.

Girona no serà la quarta pista d'El Prat

El que, en canvi, no és una opció és l'ampliació de l'aeroport de Barcelona a través d'una vinculació molt més directa amb les infraestructures homòlogues a Girona i Reus. És a dir, que Girona es converteixi en la quarta pista. "És molt important que diguem clarament que només amb l'aeroport de Girona (molt important per si mateix) i el de Reus, sense ampliar la capacitat del de Barcelona, no hi haurà hub a Catalunya –ha concretat–. No hi ha cap cas al món constituït per més d'un aeroport alhora", ha insistit.

La companyia calcula que, per aconseguir tota aquesta sèrie d'objectius, es requereix una inversió de 1.500 milions d'euros, una quantitat que Aena "contempla", ha indicat Lucena. Això inclou uns 500 milions dirigits a Girona i el necessari per a la terminal satèl·lit. Però aquesta, ha insistit poc abans d'acabar la seva conferència, només es tirarà endavant "si en paral·lel es desenvolupa el costat aire". I això, segons ha explicat al públic –entre el qual hi havia des de Joan Clos o José Montilla fins a Jordi Gual–, precisa que "les persones que tenen veu en el debat públic la facin sentir".