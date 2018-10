"Això no ho havia fet mai el Suprem, queda fatal"

260x366 Jordi Nieva-Fenoll, catedràtic de Dret Processal de la UB./ TWITTER Jordi Nieva-Fenoll, catedràtic de Dret Processal de la UB./ TWITTER

¿Això ho havia fet mai el Suprem?

No. Mai s'havia fet això de dir: "Això que vam dir ahir, compte, que demà podem dir el contrari". És una cosa que no és que sigui antijurídica, sinó que queda fatal.

¿A què pot obeir que es faci ara una cosa que no s'ha fet mai?

No ho sé. No vull contestar a aquesta pregunta, potser la resposta és massa òbvia.

¿Com pot ser que el Suprem canviï de criteri d'una sentència a una altra en un tema com aquest?

Bé, tots som humans i podem pensar diferent. L'altre dia m'ho va preguntar un taxista, i li vaig respondre: "Bé, oi que vostè no condueix igual que un altre taxista?" Doncs és així: el criteri de les persones no és únic. En el Tribunal Suprem es poden produir canvis de criteri. El que no pot ser és una serenata com aquesta. Es planteja abans el tema per unificar criteris, però no és fa el que ha passat ara.

¿Seria més lògic haver-ho fet prèviament a la sentència?

Sí, esclar, llavors no hauria passat res.