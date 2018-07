Alberto ‘Tito’ Álvarez: “La solució passa per donar competències als ajuntaments”

El taxi s’ha revoltat en contra la decisió del TSJC, però el malestar del sector ve de lluny. Denuncia que les noves plataformes precaritzen el sector i es queixen de l’especulació al voltant de les VTC.

Què en pensa de la decisió del TSJC de divendres?

Que és un autèntic escàndol. El que han fet els jutges ha sigut entrar al fons de la qüestió, quan teòricament no s’hi ha d’entrar. El que està fent la interlocutòria és prejutjar els efectes que suposaria l’aplicació del reglament de l’AMB, i els advocats ens diuen que això els sembla molt estrany.

Fins quan s’allargarà la vaga?

Ara mateix és indefinida. Estem convençuts que ha arribat el moment que el govern espanyol prengui una solució, que passa per donar les competències als ajuntaments. Que un ajuntament no pugui regular la mobilitat de l’àrea urbana no passa en cap altre país.

Competència i la justícia han deixat clar que les competències són de l’Estat, un argument al qual la patronal de les VTC també s’agafa. Com justifiquen les seves reclamacions?

La patronal s’està fent milionària amb l’especulació de llicències VTC. Han demanat autoritzacions en un buit legal i la majoria no s’estan utilitzant per treballar. Tot el que surt de la boca de la patronal és fals. A mi m’agradaria saber com s’han enriquit les empreses durant els últims set anys.

En aquest sentit, l’any passat ja es va aprovar una llei per posar fre a l’especulació. Els sembla justa?

És una cortina de fum. Un autònom no pot traspassar una llicència, però una societat sí que pot ser traspassada, amb totes les VTC dins.

Les VTC que circulen ara es van aprovar legalment en el seu moment. Per què hi ha tant de rebuig a aquestes llicències?

Primer, perquè els que les van sol·licitar des de l’inici ara ja no les tenen. Normalment l’administració et dona una autorització per exercir una activitat, però en el cas de les VTC no ha sigut així. Si no, que ens expliquin com algunes empreses del sector han multiplicat per 24 els beneficis.

Quina valoració es fa des de les diferents associacions del taxi sobre les manifestacions?

El que està passant és històric. Vam reunir 5.000 taxistes i estem segurs que no ens pararan. Quan un sector com el nostre arriba fins on ha arribat és perquè està absolutament desesperat. Ens diuen que la tecnologia està per sobre el bé i el mal. La tecnologia no és anar en bicicleta a través d’una aplicació que t’abandona quan tens un accident. No volem aquest futur per al transport.

Durant les protestes d’aquests dies també s’han vist diverses imatges de violència.

Nosaltres no estem d’acord amb cap mena de violència. I tampoc estem d’acord en el fet que ens hagin trencat més de 800 taxis a l’àrea de Barcelona, casualment des que Cabify va començar a operar a Barcelona. Aquests dies s’han produït escenes de violència, però ara sembla que aquests aldarulls els causaven grups que no eren taxistes. De totes maneres, quan la gent surt als carrers és que a dalt hi ha alguna cosa que no funciona.

Veient les imatges d’aquests dies, ¿creieu que la societat dona suport a la vostra causa?

Tots els treballadors del país han d’estar a favor de qualsevol col·lectiu que es manifesti. Al final, tot està derivant cap a la precarització i la privatització. Tots els treballadors hauríem de ser al carrer. Nosaltres som un trosset més.