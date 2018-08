Allau de retards durant l’operació sortida a l’aeroport de Barcelona

L’aeroport del Prat va ser el tercer més impuntual d’entre els més importants del món durant el juliol, només superat pel de París (Charles de Gaulle) i el de Jakarta. Així ho indica el portal Flightstats : només un 51% dels vols a Barcelona van complir els horaris. La vaga de pilots de Ryanair o les inclemències meteorològiques que van provocar el desastre, però, ja són cosa del passat. No obstant això, la situació durant aquesta operació sortida tampoc millora. Segons les dades de Flightradar, el 43% dels vols amb destinació o arribada a la capital catalana van patir algun tipus d’incidència des de divendres passat, ja sigui una reubicació, una cancel·lació o un retard.

Vueling, la companyia líder al Prat en nombre de vols i passatgers transportats, és la que surt més malparada de la situació. Durant els últims tres dies, l’aerolínia ha registrat fins a 547 incidències sobre un total de 1.184 vols -cosa que equival a un 46% dels desplaçaments-. Es tracta del percentatge més elevat d’entre les quatre principals companyies aèries amb presència a l’aeroport barceloní. De fet, la situació d’aquest cap de setmana divergeix molt poc de la de fa dues setmanes, quan més de la meitat dels vols operats per l’aerolínia catalana (exactament un 53%) van patir algun tipus d’incidència. Dissabte, volar amb Vueling i enlairar-se amb puntualitat era pràcticament com llançar una moneda a l’aire: un de cada dos vols va anar amb retard o, fins i tot, va quedar cancel·lat (concretament se’n van anul·lar sis).

Una de les altres aerolínies en què les afectacions han sigut pitjors ha sigut l’escandinava Norwegian. La low cost ha operat 106 vols al Prat els últims tres dies, tant d’arribada com de sortida. D’aquests, un 45% no han complert els horaris previstos.

Recentment, Ryanair ha sigut el grup en el qual s’han centrat totes les mirades. El 25 i 26 de juliol els tripulants de cabina de l’aerolínia van fer vaga a Espanya, Irlanda, Portugal i Bèlgica. A banda, els sindicats suecs van convocar una nova aturada de cara al pròxim 10 d’agost, mentre que els empleats a Holanda i Alemanya amenacen de sumar-se a la mobilització. Tot i que la companyia ja va reubicar els passatgers afectats abans de les diverses vagues, els retards no van desaparèixer. Durant l’operació sortida, aquest comportament tampoc s’ha aturat. El 37% dels vols que va operar la firma irlandesa entre divendres i diumenge van patir alguna incidència (sobre un total de 386 vols).

En aquest context, Easyjet -la tercera companyia al Prat en nombre de vols-és la que menys afectacions ha patit. Igualment, tres de cada deu vols gestionats per la low cost britànica van enlairar-se o aterrar a deshora. Easyjet, de fet, és l’única de les quatre aerolínies amb més presència a Barcelona que no ha patit cap cancel·lació entre divendres i diumenge. No obstant això, Easyjet va cancel·lar cinc vols la resta de dies de la setmana passada.

La tempesta perfecta

En el moment de justificar aquestes incidències, els experts assenyalen que a Barcelona han convergit una sèrie de factors que han fet aflorar la situació actual. Per Òscar Oliver, director general del Centre d’Estudis del Transport per a la Mediterrània Occidental (CETMO), “existeixen una sèrie de causes externes que afecten totes les companyies”.

En aquest sentit, Oliver apunta que la vaga de controladors francesos té “una incidència molt important”. Una gran part dels avions que aterren o s’enlairen del Prat acostumen a passar per l’espai aeri que depèn dels controladors de Marsella. Això implica que una quantitat notable de vols hagin de reprogramar les seves rutes i, per tant, arribin o surtin més tard del previst.

A banda, Oliver també fa esment a la capacitat que té la infraestructura barcelonina per absorbir el volum actual de passatgers. Considera que la capacitat de les pistes i de les dues terminals fa “difícil” operar amb normalitat i proposa la creació d’un gabinet de crisi -tal com es va fer l’any passat- per analitzar què està passant a l’aeroport. A més, Oliver assenyala que el Prat és un aeroport que encara té un comportament bastant estacional. És per això que preveu “una nova punta” d’incidències a finals d’agost, una circumstància que, en tot cas, “no s’hauria de produir”.

Des de Vueling també diuen que “la situació de l’espai aeri està sent insostenible” i defensen que “les empreses públiques haurien d’oferir els serveis que s’han compromès a donar”. La companyia assegura que està tenint “puntualitats per sobre de la mitjana de l’aeroport”, però també reconeix que “són baixes”.

Malgrat tot, una part dels incidents que es registren a l’aeroport són atribuïbles a les mateixes companyies. La Gemma Sagrera, una passatgera que es va enlairar en direcció Tenerife amb Vueling dijous passat, va sortir del Prat amb una hora de retard. Un cop embarcada a l’avió -ja 20 minuts més tard del previst-, el pilot va emetre un avís per megafonia: “El personal d’equipatge ha acabat el seu torn i ha marxat sense acabar de carregar les maletes; estem esperant que vingui algú”, va dir. “Entenc perfectament que els horaris dels treballadors s’han de complir, però hauria d’haver-hi personal a punt per agafar el relleu”, opina la Gemma.