L'Audiència Nacional cita Rato dijous per comunicar-li que té 10 dies per ingressar a la presó

Rodrigo Rato haurà d'ingressar a la presó abans del 27 d'octubre. L'Audiència Nacional ha citat dijous, entre les 9 i les 11 del matí, l'expresident de Bankia i també la resta de condemnats amb més de dos anys de pena de presó per les 'targetes black', per informar-los de la sentència del Tribunal Suprem, que la setmana passada va ratificar la pena de quatre anys i mig per a Rato i de més de dos anys per a tots aquells que no van tornar els diners malgastats amb les 'black'.

A partir de la vista, els donarà un màxim de 10 dies hàbils per ingressar a la presó que escullin, si hi ha places lliures. És a dir, Rato tindrà encara dues setmanes abans d'ingressar al centre penitenciari, perquè divendres és festiu. Fonts de l'Audiència Nacional, de fet, indiquen que podria entrar a la presó en qualsevol moment sense passar per la cita de dijous, donant per fet que ja ha rebut la ratificació de la sentència.

L'últim recurs del Constitucional

El 3 d'octubre, el Suprem va decidir mantenir la condemna a Rato per apropiació indeguda amb les 'black'. Ara la defensa de l'expresident de Bankia pot presentar un recurs d'empara al Tribunal Constitucional i demanar la suspensió de l'execució de la sentència, tot i que fonts jurídiques assenyalen que és gairebé impossible que s'atorgui en aquests casos, perquè es tracta d'una pena per un sol delicte.

A més de Rato hauran de comparèixer a l'Audiència Nacional un total de 15 consellers de Caja Madrid i Bankia. Es tracta de consellers designats per IU, el PP, el PSOE, CCOO i UGT. Qui va gastar més i no va tornar ni un cèntim va ser José Antonio Moral Santín, d'IU, que s'enfronta a 4 anys de presó. El segon, de CCOO, Francisco Baquero, amb 266.400 euros gastats amb la 'black'. I el tercer, Estanislao Rodríguez-Ponga, del PP, amb 255.373 euros i per a qui es demanen tres anys i dos mesos de presó. En canvi, han esquivat penes de presó tots els que van tornar els diners abans del judici, inclòs Ildefonso Sánchez Barcoj, que es va gastar més de mig milió d'euros i ha passat d'una pena de 2 anys i mig de presó a un any menys un dia amb la sentència del Suprem.