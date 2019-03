El Banc d'Espanya defensa que les entitats bancàries encareixin les hipoteques amb la nova llei

El Banc d'Espanya (BdE) considera "inevitable" que augmenti el cost dels crèdits hipotecaris quan entri en vigor la nova llei hipotecària, a meitats de juny, i anima els bancs a repercutir en el client l'increment "per poder ser viables". La subgovernadora, Margarita Delgado, ha defensat aquest dijous que els bancs encareixin les hipoteques per poder fer front al canvi normatiu que suposa per a les entitats haver d'assumir despeses que fins ara suportava el client.

"Està clar que la banca, com qualsevol altra empresa, únicament pot subsistir si és rendible. Per això les entitats han de ser capaces de repercutir els costos i riscos associats a cada nova transacció", ha subratllat en un acte a Madrid. La futura llei estableix que el banc es faci càrrec de la majoria de despeses associades a la constitució del crèdit hipotecari -totes menys la taxació de la vivenda- i limita els interessos que les entitats poden cobrar per l'amortització anticipada, entre altres mesures.

Segons Delgado, aquestes despeses addicionals "produiran un augment inevitable dels costos dels nous préstecs, que les entitats hauran d'incorporar a les seves polítiques de preus per poder ser viables i retribuir adequadament el seu capital". La idea contrasta amb la petició que va fer el govern espanyol quan va aprovar la nova llei per demanar als bancs que no reprecuteixin en els clients el cost dels impostos que ara han d'assumir.

Millor protecció dels clients

La número dos de l'organisme dirigit per Pablo Hernández de Cos ha defensat la llei perquè suposa garantir millor els drets dels clients i protegir-los davant de pràctiques poc ètiques. Delgado també ha subratllat que la norma posa fi a la incertesa jurídica que ha omplert els jutjats de litigis relacionats amb les hipoteques en els últims anys.

"En termes econòmics, el cost de la litigiositat i el seu efecte terrible en la reputació de tot el sector sobrepassen amb escreix qualsevol hipotètic benefici que entitats individuals hagin pogut obtenir a través de pràctiques més que qüestionables". En aquest sentit, la subgovernadora ha demanat als bancs que actuïn amb més ètica i responsabilitat, i ha criticat el paper que van jugar durant la bombolla immobiliària.