El Sabadell no evita una patacada borsària del 14% malgrat el repunt de beneficis

El Banc Sabadell no acaba de remuntar tot i haver augmentat els seus beneficis un 134% el 2019 i haver deixat enrere la crisi provocada per la migració informàtica de la seva filial britànica, TSB. L'endemà de fer-se públics els resultats anuals, els mercats han castigat l'entitat amb força: el preu de les seves accions ha caigut aquest divendres gairebé un 14%. Des de l'obertura de la borsa, el Sabadell s'ha situat en números negatius. Els ha anat augmentant al llarg de la jornada, fins a arribar a pèrdues del 13,9% al tancament del selectiu.

El conseller delegat del banc, Jaume Guardiola, ha atribuït el càstig a les accions del Sabadell als ajustos addicionals –no previstos pel mercat ni pels analistes– per la venda de carteres, que han provocat un impacte financer més important del que s'esperava. En total, les provisions i els deterioraments addicionals sumen 103 milions d'euros.

"És veritat que al mercat el pot haver sorprès, perquè és una operació, la del venda de carteres, que es donava per tancada i que ha incorporat unes pèrdues addicionals. Això podria ser una raó explicativa de l'ajust que s'està produint" a la borsa, ha assegurat Guardiola durant la presentació dels resultats davant la premsa. El número dos del banc havia demanat a primera hora paciència i esperar que acabi la jornada per fer valoracions. "Quan es ponderi una mica més i es vegi com hem quedat a la foto final d'actius problemàtics, el mercat anirà corregint", havia pronosticat.

La borsa, però, no sembla confiar en els números del Sabadell, que no aconsegueix remuntar el preu de l'acció. L'augment dels beneficis no convenç: l'entitat aconsegueix millorar tant perquè el 2018 va ser un any nefast amb la crisi de TSB, que va provocar una caiguda dels seus beneficis, però el 2019 no ha aconseguit arribar als 800 milions d'euros de beneficis esperats (s'ha quedat amb 768) i, a més, en l'últim trimestre de l'any va registrar pèrdues. Els mercats tampoc acaben de veure clares les perspectives de creixement per aquest 2020. Tot plegat ha fet que la borsa castigui durament l'entitat amb seu a Alacant. "És un càstig excessiu", lamentava un dels seus directius.

Sense plans de fusió

Malgrat el daltabaix patit a la borsa, el president de l'entitat, Josep Oliu, ha assegurat que el 2019 ha sigut un bon any per al banc i ha negat qualsevol pla de fusió amb Bankia o amb altres entitats. “Avui no preveiem cap fusió específica”, ha assegurat. Oliu allunya, doncs, els rumors de fusió pocs dies després de no descartar-la. El president de l’entitat ha puntualitzat que les concentracions bancàries “no són descartables” en un entorn de tipus d’interès baixos, però ha insistit que el Sabadell no té plans de fusió. Tampoc preveu la venda de TSB, segons ha assegurat el màxim responsable del banc.

Sobre el seu futur a l'entitat, Oliu no ha revelat els seus plans però ha subratllat que està "compromès" amb el consell d'administració del banc i no preveu la seva retirada a curt termini. Quan es retiri deixarà la presidència en bones mans, ha assegurat el banquer, de 70 anys. "Penso deixar un bon sistema de govern corporatiu, que ja tenim en marxa, una solvència adequada, a la qual ja hem arribat, i una rendibilitat a l'accionista adequada, a la qual encara no hem arribat", ha destacat.