Barcelona estrena un laboratori obert de projectes per avançar-se al 5G

Barcelona no només vol ser la capital del mòbil. Teléfonica i la iniciativa promoguda per la Fundació Mobile World Capital (MWC) 5GBarcelona han presentat aquest dimecres un laboratori obert de projectes de 5G per aconseguir que la ciutat també es converteixi en l'epicentre europeu d'aquesta tecnologia. Es tracta d'un espai perquè les 'start-ups' i les pimes puguin experimentar i provar diferents models de negoci per avançar-se a l'arribada de la cinquena generació de xarxes mòbils.

"Hem d'anticipar l'internet del futur a la nostra ciutat", ha insistit Carlos Grau, el director general de la MWC. El projecte comptarà amb una inversió inicial d'uns dos milions d'euros, que aportaran a parts iguals Telefónica i 5GBarcelona. El laboratori, que s'ha batejat amb el nom Thinx, comptarà amb una plantilla pròpia de com a mínim una desena de treballadors i aspira a acollir almenys quatre o cinc projectes cada any.

El conseller de Polítiques Digitals de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha qualificat la iniciativa com "una història d'èxit" i ha assegurat que el laboratori contribuirà a "impulsar tecnologies emergents determinants" per al teixit industrial de Catalunya. Així doncs, el conseller confia que de la mateixa manera que la implantació de les xarxes 3G i 4G va facilitar la creació d'empreses d'aplicacions mòbils, el 5G també tindrà aquest efecte en l'ecosistema tecnològic de la ciutat. "Hi ha moltes coses que ja es poden fer, però quan estigui tot connectat el 5G serà vital", ha dit Puigneró.

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, també ha assegurat que aquest projecte servirà per "reforçar" l'ecosistema d'emprenedoria de la ciutat i afavorir que la tecnologia estigui "al servei de les persones". La consellera delegada de Telefónica a Espanya, María Jesús Almazor, s'ha mostrat convençuda que Barcelona es convertirà en "un referent clar del 5G a Barcelona". "Fins ara hem connectat persones, però ara connectarem objectes", ha destacat la directiva, en referència a les aplicacions del 5G en el desenvolupament de l'internet de les coses.

Experiments amb l'internet de les coses

Thinx comptarà amb els fabricants d'electrònica Huawei i Ericsson com a proveïdors tecnològics i serà totalment gratuït per a les 'start-ups' seleccionades, que hauran de registrar-se a través de la pàgina web i passar uns filtres. Segons les entitats organitzadores, el laboratori és un projecte pioner al continent europeu. "Més enllà de la tecnologia, es tracta d'ajudar els emprenedors a trobar aplicacions perquè el 5G sigui una realitat", ha dit Almazor.

Una de les primeres empreses que tindrà Thinx com a segona llar serà Endigi. Aquesta 'start-up' catalana ha desenvolupat un prototip de casc de seguretat per a entorns laborals que permet saber a temps real les condicions dels treballadors. El seu conseller delegat, Gerard Fernández, ha recordat que la companyia no podrà explotar la comercialització d'aquest producte fins que les xarxes del 5G estiguin completades, encara que podrà fer proves en nuclis urbans.