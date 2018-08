Bigle Legal obté 400.000 € per a la digitalització immobiliària

Bigle Legal, la start-up catalana que va revolucionar el sector legal, obtindrà ara una injecció de capital de 400.000 euros per modernitzar, també, el món immobiliari. I és que la companyia fundada l’any 2015 pels germans Alejandro i Sergio Esteve de Miguel, juntament amb Daniel Tomás Bartomeus, ha tancat la seva primera ronda de finançament de la mà del despatx d’advocats Cuatrecasas.

L’operació, encapçalada per la firma d’inversió Telegraph Hill Capital i amb la col·laboració de diversos inversors com Cuatrecasas Ventures o l’empresari Joan Mas Brillas, s’emmarca dins el programa Cuatrecasas Acelera. És un pla que pretén transformar amb la digitalització l’àmbit immobiliari a Espanya. Així, Bigle Legal, grup especialitzat en la creació de documents legals en línia, s’encarregarà de proveir de manera tecnològica la promotora immobiliària Neinor Homes, client del despatx d’advocats.

L’empresa de legal tech ja comptava amb altres clients dins del sector immobiliari, com CBRE, gestora d’inversions amb seu a Los Angeles; Gestilar, promotora madrilenya; Núñez i Navarro, grup de construcció, i la consultora Forcadell, entre d’altres. De fet, Bigle Legal vol consolidar-se com la primera eina d‘automatització de contractes en la branca immobiliària. Una iniciativa que està cridada a “canviar de manera radical” el procés amb què s’adquireixen habitatges a l’Estat espanyol, segons els seus promotors.

Un model d’èxit

La start-up amb seu a Barcelona ofereix una plataforma digital per la qual tant empreses com particulars poden crear documents legals personalitzats a partir d’una tècnica un 95% més ràpida que la producció manual. És un model que, d’altra banda, fa més de 15 anys que funciona amb èxit als Estats Units, ja que introdueix els avantatges tecnològics en un àmbit tan tradicional com és el legal. Així, la companyia disposa d’una tecnologia que disminueix notablement el marge d’error humà. A banda, en tractar-se d’un software, la plataforma es restaura de manera automàtica en temps real. A més, el suport de Bigle Legal autoritza més d’un usuari a treballar en un document i permet accedir a la informació des de qualsevol lloc gràcies al sistema de núvol.