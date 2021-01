Boeing pagarà una multa de 2.000 M€ pels accidents mortals del 737 Max

La factura dels dos tràgics accidents de Boeing on van morir 346 persones ja té xifra. El fabricant aeronàutic pagarà més de 2.500 milions de dòlars (prop de 2.037 milions d'euros) per resoldre la investigació del departament de Justícia dels Estats Units sobre els dos xocs mortals del 737 Max, segons ha explicat aquest dijous l'administració nord-americana.

El departament de Justícia ha anunciat que l'acord inclou una sanció penal de 198 milions d'euros, el pagament de les indemnitzacions de les aerolínies que van fer servir el model 737 Max de Boeing per valor de 1.442 milions d'euros i l'establiment d'un fons per compensar les víctimes dels accidents de 407 milions d'euros, que es destinarà als hereus, parents i beneficiaris legals dels passatgers que van morir en les dues tragèdies. A la indemnització a les companyies aèries s'hi descomptaran els pagaments que ja havia fet Boeing.

Els xocs van provocar que aquest model quedés aturat a terra i vetat dels cels durant 20 mesos a partir del març de 2019. La mesura només es va aixecar al novembre després que Boeing realitzés importants actualitzacions en la seguretat dels sistemes. Segons les investigacions de la caixa negra després dels dos sinistres, els avions van fallar per un problema amb el software de control de vol.

Arran dels accidents a Indonèsia i Etiopia, Boeing va ser acusat d'un delicte de conspiració pel departament de Justícia dels Estats Units. El principal fabricant d'avions nord-americà s'enfronta ara a un acord de processament diferit de tres anys, després del qual desapareixeran els càrrecs si la companyia compleix l’acord.

"Conductes fraudulentes i enganyoses"

"Els tràgics xocs del vol 610 de Lion Air i el 302 d'Ethiopian Airlines van exposar conductes fraudulentes i enganyoses per part d'empleats" de l'empresa, va dir el fiscal general adjunt en funcions, David P. Burns. "Els empleats de Boeing van escollir el camí dels beneficis per sobre de la franquesa ocultant informació i fent un esforç per tapar el seu engany", va afegir.

Boeing va admetre en documents judicials que dos dels seus pilots tècnics de vol del 737 MAX van enganyar l'Administració Federal d'Aviació sobre els problemes amb el sistema de seguretat. El conseller delegat del grup, David Calhoun, ha assegurat en un comunicat que l'acord "reconeix adequadament" la forma com la companyia ha quedat per sota dels seus "valors i expectatives".