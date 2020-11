Brussel·les aprova els pressupostos de Sánchez però l'avisa per l'excés de deute públic

El projecte de pressupostos que el govern de Pedro Sánchez va enviar a la Comissió Europea ha passat l'examen però amb un apunt a peu de pàgina en forma d'alerta. Brussel·les reitera que cal seguir posant llenya al foc de les economies en stand by per culpa de la pandèmia i per això considera que, "de manera general", l'esborrany està "en línia" amb les recomanacions aprovades al juliol. Això sí, cal anar amb compte perquè Espanya arrossega un deute públic equivalent a la totalitat del seu Producte Interior Brut (PIB), que pot passar-li factura a mitjà termini. L'ultima actualització de les previsions econòmiques de Brussel·les ja augurava que l'Estat tindrà problemes per rebaixar l'endeutament. De fet, tot al contrari. Creu que el passiu de l'hisenda espanyola s'elevarà fins al 123,9% del PIB el 2022.

"La majoria de les mesures que es detallen en l'esborrany dels pressupostos donen suport a l'activitat econòmica en contra d'un context d'incertesa considerable", diu l'informe. Però tot seguit afegeix: "Donat el nivell de deute del govern espanyol i els grans reptes pel que fa a la sostenibilitat a mitjà termini ja abans de la pandèmia de Covid, és important que Espanya s'asseguri que, al mateix temps que pren mesures per empènyer l'economia, es preservi la sostenibilitat fiscal a mitjà termini". Perquè, a més, creu que, malgrat la bona direcció de les mesures, han augmentat els riscos per al sector financer per exemple. Per això, convida al govern de Sánchez a revisar de manera regular l'efecitivtat de les mesures i "estar llest" per adaptar-les a les necessitats de les circcumstàncies canviants".

L'Estat no és l'únic país europeu que rep aquesta alerta. Bèlgica, França, Grècia, Itàlia i Portugal, estan en la mateixa situació tot i que, segons les previsions del mateix executiu comunitari, serà el país més colpejat per la crisi del coronavirus perquè les seves vulnerabilitats estructurals s'exacerben amb la pandèmia, per exemple la seva dependència de sectors com serveis i turisme. "Alguns dels països deutors nets durament afectats per la pandèmia també es caracteritzen per una proporció relativament alta dels ingressos del turisme (per exemple Xipre, Grècia, Portugal i Espanya) que estan especialment exposats a la crisi del Covid, amb implicacions també per als seus saldos externs. En poques paraules, la crisi del Covid sembla reforçar els patrons existents a la zona euro pel que fa les divergències econòmiques i l'endeutament nacional i exterior", sentencia l'informe.

L'afebliment dels més febles

Així, la crisi econòmica provocada pel virus a greuja les desigualtats ja existents a l'Eurozona, engreixant l'endeutament d'aquells ja excessivament endeutats. Itàlia i Grècia superen de llarg el nivell de passiu en proproció al seu PIB (137% i 180% respectivament el 2020), però l'aniran reduint (segons Brussel·les) molt lentament una vegada la situació comenci a rebotar. En canvi, Espanya, l'incrementarà fins el 2022. La Comissió recalca, però, que l'èxit de les recents emissions de deute del Tresor espanyol proven la confiança en la fortalesa de l'economia del país.

A grans trets, els pressupostos presentats a Brussel·les per la vicepresidenta Nadia Calviño, contemplen mesures majoritàriament "temporals" per lluitar contra la pandèmia, com és el cas de la gran majoria de països, com Bèlgica, Àustria, Finlàndia, Alemanya o els Països Baixos, entre d'altres. I per això tots s'emporten un aprovat general de Brussel·les, perquè la Comissió considera que les mesures de suport han de ser "específiques i temporals". Tanmateix, la Comissió identifica mesures que no són "temporals" ni compensades en els plans de França, Itàlia, Lituània i Eslovàquia.

Tots aquests plans, impliquen elevar la despesa pública a nivells que abans del Covid haurien sigut impensables, però cal recordar que les normes fiscals europees estan suspeses justament per la pandèmia. I així continuarà fins que sigui necessari: "La previsió de retirar les mesures d'emergència el 2021 depen de la incertesa. S'espera que els governs puguin extendre més enllà les mesures de suport per proporcionar el salvavides necessari per al'economia, a més dels pressupostos que ja queden reflectits en les previsions de Brussel·les".