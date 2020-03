Brussel·les recupera la proposta d'un fons comú d'atur davant la crisi del coronavirus

En plena esquerda de la Unió Europea per la resposta econòmica del coronavirus, la Comissió Europea intenta posar-hi pau amb propostes de consens. Segons confirmen a l’ARA fonts comunitàries, Brussel·les té sobre la taula la proposta per articular un esquema de reassegurança per a aturats que s’activi com a part de la resposta econòmica conjunta al coronavirus. Això seria finançat a través de l'emissió de bons i avalat en part pels estats, i es concediria en forma de crèdits a interès mínim als que ho sol·licitin, com podrien ser Espanya o Itàlia. D’aquí que països com Alemanya i Holanda ho vegin ara amb més bons ulls, segons apunten fonts diplomàtiques, ja que seria un esquema al qual s'acollirien els països amb dificultats per pagar els seus subsidis d’atur (Espanya o Itàlia, per exemple) i no suposa mutualitzar els riscos amb deute conjunt.

Aquesta proposta era una iniciativa abanderada per Espanya i fonts del ministeri d'Economia ja avançaven fa unes setmanes ja avançaven que Brussel·les l'acceleraria (tal com s'havia compromès la presidenta Ursula von der Leyen) en ple context de la crisi del coronavirus. Com apunten les mateixes fonts comunitàries, l'objectiu de la Comissió presentar-ho aquest dijous perquè després els ministres de Finances ho tinguin sobre la taula en la reunió de la setmana que ve. Aquest dimecres es reuneixen tots els comissaris de l'executiu de Von der Leyen i també hi ha una videoconferència tècnica preparatòria dels equips de econòmics dels estats membres de cara a l'Eurogrup de la setmana que ve que també servirà per prendre la temperatura a propostes com aquesta. La Comissió també prepara altres propostes que passen per fer servir fons del pressupost d'aquest 2020 i, sobretot, pel pròxim Marc Financer Plurianual.

Un dels problemes és justament els recursos amb què compta la Comissió Europea. El Marc Financer Plurianual està encallat perquè estats com Alemanya i Holanda es neguen a posar-hi més d'un 1% del PIB i fonts diplomàtiques nòrdiques apunten que serà difícil aconseguir rascar més diners tenint en compte que les economies ja es contrauran pel coronavirus. Per això, la proposta amb què treballa Brussel·les per mobilitzar aquest fons d'aturats, segons ha avançat el Financial Times i han confirmat les mateixes fonts a l'ARA, seria aconseguir finançament dels mercats a través de l'emissió de bons en un sistema similar al que es va fer servir el 2015 quan es van concedir crèdits a Irlanda i Portugal a través del Mecanisme Europeu d'Estabilitat. Per avalar aquests diners es farien servir fons comunitaris no gastats encara però també garanties demanades als estats membres. Els diners serien concedits en forma de crèdit als estats membres que ho sol·licitin. El text, però, encara s'ha de detallar i passar diversos filtres.