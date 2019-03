Caixa d'Enginyers manté el fort creixement però guanya un 8,8% menys

La cooperativa de crèdit Caixa d'Enginyers va mantenir el 2018 els creixements de dos dígits, tant en nombre de socis –clients– com de recursos gestionats, però els beneficis van baixar un 8,8% respecte a l'any anterior, fins als 11,16 milions d'euros.

L'entitat, que ha presentat els resultats del 2018 aquest dijous, ha viscut els últims sis anys un augment del 54% dels socis, en passar de 121.911 el 2013 a 187.410 el 2018. Però una gran part d'aquest augment es va produir després del referèndum de l'1-O, quan l'entitat va decidir mantenir la seva seu social a Barcelona.

Així, mentre que el 2016 el nombre de socis va augmentar un 1,1%, el 2017 es va disparar un 12,5% i l'any passat encara va incrementar-se, fins a un 16,8%. Una captació de socis que, segons el director general, Joan Cavallé, es produeix sense fer campanyes, sinó per la recomanació dels socis, que mostren un índex de satisfacció del 8,34 (0,13 punts més que l'any anterior), per sobre del 7,45 del sector, i un índex de recomanació de 56%, quan la mitjana del sector és del 2,5%.

Malgrat aquestes dades, els responsables de l'entitat han volgut desvincular el creixement de la política i l'atribueixen bàsicament al tracte personal i de proximitat, al fet de ser una cooperativa, als horaris d'atenció i a les baixes comissions. De fet, segons una enquesta encarregada per l'entitat, només un 6,7% dels socis consideren un valor diferencial de la cooperativa el fet de tenir la seu a Barcelona.

El president de la Caixa d'Enginyers, Josep Oriol Sala, ha assegurat que no donen gaire importància a la crida que va fer l'ANC als seus socis perquè deixessin de treballar amb la banca que va traslladar la seu fora de Catalunya i ho fessin amb les entitats que s'hi van mantenir: "No hi atorguem un valor especial ni és el que estem buscant", ha dit.

En aquest sentit, Joan Cavallé ha destacat que els socis busquen en l'entitat valors com el tracte i l'assessorament, o les escasses comissions que paguen. Cavallé ha destacat que la caiguda de marges i de beneficis es deu als tipus d'interès zero, la prudència en les inversions i les obligacions de regulació, però ha defensat l'alta solvència, amb una ràtio del 14,24%, equiparable al de la banca europea, la poca morositat (2,89%), molt per sota de la mitjana del sector, i l'alta cobertura del 117%.

Agafar embranzida

El president de l'entitat veu en l'augment del nombre de socis la palanca de creixement futur, encara que ara passi factura. "La fortalesa de l'entitat és la quantitat de socis que pugui tenir", ha indicat, i respecte a l'impacte en els resultats ha dit que "potser cal fer dos passos endarrere per agafar embranzida i fer el salt endavant". "El nostre objectiu no és el lucre, és el servei al soci, i això repercuteix en el compte de resultats", ha dit, i ha destacat que es mantenen els paràmetres de solvència i liquiditat.

A més del creixement en la captació de socis, l'entitat va augmentar un 19% l'activitat de crèdit el 2018 i va augmentar un 14,93% els recursos gestionats, i va arribar a un volum de negoci de 6.1902 milions d'euros, un 7,65% més que l'any anterior.