CaixaBank i Bankia negocien sobre els seus serveis centrals

Des que l’ARA va avançar la notícia de la imminent macrofusió entre CaixaBank i Bankia hi havia marcada una data al calendari financer. Aquesta data era diumenge passat, dia 12: havia de ser el dia que els consells d’administració de les dues entitats anunciessin la fumata blanca. Posteriorment, es va ajornar la data fins avui, dimecres 16. Cap de les dues fites s’ha pogut assolir i la negociació, de moment, continua.

Fonts financeres han explicat a l’ARA que les converses van ben encaminades. Segons diuen, les negociacions sobre la valoració de cada banc ja estan orientades. El FROB (el braç financer de l’Estat) tindrà més del 15% de l’entitat resultant i Criteria ampliarà la seva posició a CaixaBank per quedar-se amb un 30% del banc després de la fusió. Aquest percentatge permet a efectes comptables que Criteria segueixi sent considerada una entitat financera. Si quedés per sota, segons va publicar ahir Europa Press, CaixaBank hauria d’assumir una sèrie de “costos de ruptura” per l’acord que manté amb la Fundació La Caixa.

Una vegada resolt l’espinós assumpte de les cadires (Jordi Gual deixarà la presidència de CaixaBank per donar lloc a José Ignacio Goirigolzarri) i de la marca i la seu (es mantindrà el nom de CaixaBank i la seu social a València), les dues parts negociadores afronten la part més delicada de la feina des del punt de vista social. Se sap que entre un 6% i un 15% dels treballadors abandonaran el banc, però no se sap encara què passarà amb els serveis centrals. “És delicat perquè en molts casos només hi pot haver una persona per a cada càrrec”, expliquen fonts coneixedores de la negociació. A més d’això, els serveis centrals donen cabuda als càrrecs intermedis, i de la resolució d’aquesta situació se’n podran treure lectures polítiques que els bancs volen evitar.

4.800 treballadors implicats

El banc nacionalitzat té una bona ràtio d’eficiència, que destaca al sector, amb 2.254 treballadors als serveis centrals. CaixaBank, que és aproximadament el triple de gran, té a Catalunya uns 1.900 empleats a serveis centrals, més uns 760 a Madrid. Fonts sindicals del banc català assumeixen que amb el pla de fusió no tots mantindran la feina.