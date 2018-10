Calviño diu que "una part" de la reforma laboral del PP ha tingut "resultats positius"

La ministra espanyola d'Economia, Nadia Calviño, ha assegurat aquest dilluns en una conferència a Londres que "una part" de la reforma laboral del PP ha tingut "resultats positius", ja que ha dotat de "més flexibilitat" el mercat laboral. Així, ha assegurat que l'executiu de Pedro Sánchez "no canviarà tota la legislació laboral", sinó que només farà "alguns ajustaments".

No obstant, Calviño ha admès que altres efectes de la reforma laboral aprovada per l'anterior govern de Mariano Rajoy han sigut "negatius" per l'augment de la "precarietat" dels contractes. En aquest sentit, ha explicitat que l'Estat aplicarà algunes modificacions en la legislació laboral.

Davant d'un grup d'inversors i empresaris espanyols a la capital britànica, la ministra d'Economia espanyola ha defensat la viabilitat del pla pressupostari del govern espanyol per al 2019 i ha afirmat que el seu full de ruta conjuga "la disciplina pressupostària de reducció del dèficit" amb una "orientació més social".

Calviño s'ha reunit amb diferents fons d'inversió i institucions financeres i ha assegurat que el sector no li ha traslladat una "preocupació especial" pel Brexit. La titular d'Economia ha destacat que vol "aprofitar" la seva visita al Regne Unit per explicar "quines són les prioritats de la política econòmica del govern" espanyol. Concretament, ha insistit en la "determinació" de l'Estat de tirar endavant els pressupostos per tenir "unes finances públiques més sanejades però sense perdre de vista els drets dels ciutadans".

"Crec que tenim una base molt sòlida sobre la qual treballar per aconseguir els consensos necessaris amb la resta de partits polítics representats al Congrés", ha afirmat. Sobre la proposta d'incrementar el salari mínim interprofessional un 22% fins als 900 euros, Calviño ha insistit que "tindrà un efecte neutre en la creació d'ocupació i el creixement".