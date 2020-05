Canvi radical a Cacaolat, que remodela tota la cúpula directiva

Cobega i Damm, els dos accionistes de Cacaolat, han decidit fer una revolució a la històrica companyia de batuts de xocolata. L'octubre passat ja van nomenar un nou director general, Josep Barbena, procedent de GB Foods, el grup de Gallina Blanca. A la seva arribada, Barbena ha optat per remodelar gairebé tota la cúpula directiva de l'empresa.

En els últims temps han deixat Cacaolat els directors de les àrees comercial, de màrqueting, d'operacions i de recursos humans, entre d'altres, segons ha pogut confirmar l'ARA. La companyia, a més, ha suprimit el comitè de direcció que integraven moltes de les persones que ara han marxat.

Consultada per aquest diari, l'empresa ho ha confirmat i ha explicat que el nou director general ha preparat un nou pla estratègic amb el qual vol transformar la companyia. "El nou director general vol que la companyia sigui més transgressora, més moderna, més ambiciosa i més agressiva comercialment -explica una portaveu del grup de batuts-. Ara s'estarà més focalitzat en el creixement i en el futur més immediat", afegeix.

El pla estratègic, aprovat pels accionistes del grup a principis de març, ha quedat aturat per culpa de la pandèmia del covid-19. El seu contingut no és públic i la companyia no n'ha volgut donar detalls.

Segons les fonts consultades, l'empresa està patint la crisi del coronavirus perquè totes les vendes que tenien en bars i restaurants s'han aturat. Això afecta també la seva marca de llet, Letona, que es ven sobretot per aquest canal. Per sort per a la companyia, però, el creixement de les vendes en botigues d'alimentació –molt importants en el cas de Cacaolat– els ha permès sostenir la facturació, tot i que la situació no està exempta de riscos.

Cacaolat va estar a punt de desaparèixer el 2011 quan estava en mans de Nueva Rumasa, el grup propietat de la família Ruiz Mateos. Tot i la seva precària situació financera, el valor de la seva marca històrica va atreure l'interès de diferents grups. Finalment, el 2012 els grups Cobega i Damm es van aliar per comprar-la per 75 milions d'euros al 50% cada una.

Resultats

Quatre anys després, la companyia va aconseguir registrar un ebitda (benefici abans d'impostos, interessos i altres conceptes) positiu, i en aquest temps ha arribat a assolir la desitjada rendibilitat, és a dir, a obtenir beneficis nets. El 2017, per exemple, va guanyar 3,3 milions d'euros. L'any següent, però, va tornar a les pèrdues, tant si es mira l'ebitda com el resultat net. En concret, va perdre prop de 2 milions d'euros i la facturació es va quedar estancada en els 62 milions. La companyia encara no ha fet públics els números del 2019.

651x366 Josep Barbena, director general de Cacaolat. Josep Barbena, director general de Cacaolat.

Sigui com sigui, els beneficis assolits fins ara no permeten albirar que els dos socis propietaris de la companyia puguin recuperar a curt termini la inversió de 75 milions que van fer el 2012 si el benefici net no augmenta considerablement en els pròxims exercicis.

Barbena ha creat un equip del seu gust i ha incorporat una nova directora de recursos humans, Anna Lamarca, també procedent de GB Foods. De l'anterior equip directiu només es manté la directora financera, Imma León.