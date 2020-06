Madrid i Catalunya s'enduran el 41% del fons autonòmic de 16.000 M€

La Comunitat de Madrid i Catalunya rebran 3.400 milions i 3.200 milions d'euros, respectivament, del fons de 16.000 milions no reemborsables que ha aprovat el govern espanyol per repartir entre les comunitats autònomes, la qual cosa suposa que les dues regions absorbiran el 41% del total del fons global, segons estimacions de tots dos executius autonòmics.

D'aquesta manera, l'executiu central destinarà un total de 6.600 milions a les dues regions més afectades per la pandèmia del coronavirus, segons les xifres autonòmiques recollides per Europa Press. Aquest repartiment es farà d'acord amb els criteris fixats pel Ministeri d'Hisenda, que anirà pagant els fons de manera gradual i segons els números que es vagin notificant des dels executius regionals en determinades dates.

La tercera regió més beneficiada per aquest repartiment seria el País Valencià, que estima rebre uns 1.463 milions del fons Covid segons va apuntar el mateix conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler. D'aquesta manera, la Comunitat de Madrid, Catalunya i el País Valencià coparan més de la meitat (50,3%) d'aquest fons de 16.000 milions no reemborsable que el Govern va aprovar aquest mateix dimarts al consell de ministres.

En el cas d'Astúries, la conselleria d'Hisenda estima que seran 280 milions els que aquest territori rebi del fons covid-19. Per la seva banda, Aragó ha calculat que li corresponen uns 398 milions d'euros dels 16.000 milions que ha aprovat el Govern. Sempre segons les seves xifres, Extremadura i Múrcia rebran d'aquest fons més de 200 milions cadascuna, mentre que el president de Cantàbria, Miguel Ángel Revilla, estima que el seu territori percebrà 121 milions.

Criteris sanitaris i poblacionals

El ministeri d'Hisenda ha tractat amb les autonomies el repartiment d'aquest fons i ha canviat la seva distribució des de la primera proposta que va fer precisament arran de les converses amb els consellers. La majoria d'autonomies assegura que no està conforme del tot amb el resultat, fet que per a la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, és la prova que el repartiment "ha estat just".

Un dels debats entre les comunitats ha estat el pes de la població com a criteri de repartiment de fons per a la despesa sanitària, que reivindicaven les autonomies més poblades com el País Valencià. Hisenda va plantejar des del principi aquest fons com una manera d'ajudar els territoris més afectats pel coronavirus, de manera que els criteris de repartiment no són els del sistema de finançament autonòmic sinó que les despeses sanitàries pels ingressos a la UCI, les proves PCR realitzades i les hospitalitzacions pesen més.