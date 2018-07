Els catalans menors de 25 anys han perdut un 27% del seu poder adquisitiu des del 2008

Els salaris reals dels treballadors catalans (aquells que tenen en compte els efectes de la inflació) han disminuït un 5,3% entre el 2008 i el 2016. La situació és especialment greu per als treballadors de menys de 25 anys, que han vist com el seu poder adquisitiu s'ha reduït un 27% des de l'inici de la crisi econòmica. Així ho indica un informe publicat aquest diumenge per l'Observatori del Treball i Model Productiu de la conselleria d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

Segons aquest document, la retribució bruta anual mitjana a Catalunya l'any 2016 va ser de 24.454 euros. Entre el 2016 i el 2015 (últims anys dels quals es disposen de dades), l'estudi de la Generalitat indica que el salari real dels treballadors catalans va millorar un 0,5%. No obstant això, aquesta tendència no es va repetir en anys anteriors.

Des del 2008, els salaris nominals van créixer un 4,6%, mentre que l'Índex de Preus al Consum (IPC) ho va fer en major mesura. L'informe assenyala que la major pèrdua de poder adquisitiu es va produir entre el 2011 i el 2014, quan els salaris nominals van augmentar a un ritme baix mentre que els preus van registrar augments interanuals superiors al 3% durant diversos mesos.

El cas a Catalunya, a més, és especialment greu. Segons va constatar el sisè Monitor Anual Adecco sobre salaris, un estudi d'aquesta consultora de recursos humans, Catalunya és la comunitat d'Espanya que més poder adquisitiu ha perdut des del 2010. La presentació de l'informe de la Generalitat arriba pocs dies després que l'OCDE (l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic) alertés que s'està produint un estancament dels salaris a nivell global "sense precedents".

S'eixamplen les desigualtats

La Generalitat també apunta que les desigualtats entre els més rics i els més pobres cada cop son més grans. Un de cada deu assalariats guanya com a màxim 8.470 euros anuals bruts, una xifra que es situa per sota el salari mínim interprofessional (que equivaldria a 9.172 euros bruts a l'any). A l'altre extrem, un de cada deu treballadors cobra més de 42.850 euros anuals. Segons l'estudi, el primer grup d'assalariats ha vist com la seva retribució anual real queia un 8,1% des del 2008, mentre que el poder adquisitiu dels treballadors més rics va créixer un 5,1%. De fet, el col·lectiu de ciutadans que perceben els salaris més alts va créixer un 13% l'any 2016.

Per sexes, el salari mitjà anual de les dones va créixer amb més força que els dels homes el 2016 (un 0,8% enfront un 0,2%), reduint lleugeramnet la bretxa salarial fins al 23,4%. No obstant això, la retribució en valors absoluts dels homes segueix sent molt superior a la de les dones. De mitjana, els primers guanyen 27.572 euros anuals, mentre que les segones només perceben 21.110 euros.