Covestro referma l’aposta per Catalunya amb una inversió de 5,5 M€ a Barcelona

La multinacional química alemanya Covestro -l’antiga Bayer Material Science- invertirà 5,5 milions d’euros a la planta de la Zona Franca de Barcelona per ampliar la seva capacitat, segons va anunciar ahir el conseller delegat del grup alemany, Markus Steilemann. Una inversió que se suma als 3 milions que Covestro va destinar a aquesta factoria el 2017 i als 200 que invertirà en els tres propers anys a la fàbrica de Tarragona. Així, la multinacional referma la seva aposta per Catalunya com a centre de producció, després d’anunciar que potenciaria Tarragona -una factoria que havia anunciat que tancaria- el desembre de l’any passat, quan moltes empreses estaven traslladant la seva seu a fora després del referèndum de l’1-O.

La fàbrica de la Zona Franca està dedicada al negoci de pintures i adhesius per a sectors com l’automoció, la construcció i la fusta. És una factoria centrada no tant en el volum com en l’especialització dels productes que s’hi fan, segons va explicar el director general de Covestro a Espanya, Andrea Firenze. La nova inversió, va dir, servirà per ampliar un 20% la producció en aquesta planta, que actualment és de 30.000 tones a l’any. A més, s’instal·larà una avançada tecnologia de destil·lació de base aquosa que permetrà el desenvolupament de nous productes.

El grup, que dona feina a Catalunya a unes 380 persones, augmentarà els llocs de treball en unes 50 persones gràcies a les noves inversions: una desena de nous treballadors a Barcelona i la resta a les instal·lacions de la Canonja, al Tarragonès. Aquestes noves contractacions, segons va dir Firenze, es faran a partir de l’any 2019.

Precisament el 2019 està previst que es comenci a construir la nova planta de clor a Tarragona, que hauria d’estar en funcionament el 2020. Juntament amb aquesta instal·lació, a Tarragona també s’ampliarà la planta de MDI (la que s’havia prevista tancar), que hauria d’estar en funcionament el primer trimestre de l’any 2022, segons va explicar Firenze.

La inversió prevista a Tarragona (Covestro és la primera empresa en facturació a la comarca del Tarragonès) puja a 200 milions d’euros, que inclouran la nova planta de clor i l’ampliació de capacitat de l’MDI, un producte que s’utilitza per a la producció d’escumes aïllants i també en la construcció o en els electrodomèstics per a reduir-ne el consum energètic.

La planta de clor serà per abastir la de MDI, és a dir que la producció serà per a consum propi. Però s’utilitzarà una nova tecnologia -denominada ODC- que permetrà reduir en un 25% el consum energètic. Els costos energètics suposen actualment un terç del total de la fabricació de clor. A més de l’estalvi energètic, hi haurà una reducció de 22.000 tones de CO 2 anuals respecte de la tecnologia tradicional, que equival a les emissions anuals de 15.000 cotxes, segons el responsable tecnològic de Covestro, Klaus Schäfer.

El conseller delegat del grup va dir que Espanya és una localització important per a la companyia. En aquest sentit, sobre el canvi de decisió respecte a la planta de Tarragona, va indicar que, per una banda, es va detectar un repunt en la demanda de poliuretans i, per l’altra, Espanya és un mercat estratègic per al grup.