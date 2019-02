Creix un 5% el nombre de víctimes d'accident laboral durant el 2018

Un total de 652 treballadors van morir en accident laboral el 2018, 34 més que en el mateix període de l'any anterior, segons dades del ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

D'aquestes morts, 506 es van produir durant la jornada de treball, 22 més que el 2017, fet que suposa un augment percentual del 4,5%. Els 146 accidents mortals restants registrats entre el gener i el desembre van ser sinistres 'in itinere' (els que es produeixen en el trajecte de casa a la feina i viceversa), dotze més que en el mateix període de l'any passat (+9%).

En el conjunt de l'any, es van comptabilitzar 602.316 accidents laborals amb baixa, fet que suposa un augment del 3,2% respecte al nombre de sinistres del mateix període del 2017. Del total de sinistres, 520.037 es van registrar al lloc de treball i 82.279 van ser sinistres 'in itinere'. Els primers van augmentar un 3,2%, mentre que els segons es van incrementar un 3,3% respecte al mateix període de l'any passat.

Entre les causes de mort destaquen els infarts, els vessaments cerebrals i altres causes estrictament naturals (215), i els accidents de trànsit (113).

Mor un treballador de Seat de la planta de Martorell

Les dades s'han donat a conèixer el mateix dia que un treballador de Seat de la planta de Martorell ha mort després de precipitar-se al buit des d'una zona elevada de les instal·lacions de premses.

La firma automobilística espanyola assegura que les autoritats ja estan treballant sobre el terreny per aclarir les circumstàncies del que ha passat, segons ha avançat la web Cocheglobal.com i ha pogut confirmar Europa Press.

"Seat vol transmetre el seu condol als familiars i amics del treballador i per respecte a ells no farem cap comentari", han assenyalat des de la companyia.

L'últim accident a les instal·lacions de Seat a Martorell es va produir l'abril de l'any passat. Un jardiner que treballava per a l'empresa Estudios y Contratas Silvícolas, subcontractada per Acciona, va morir en caure d'una màquina tallagespa per un terraplè.

Seat té més de 13.000 empleats directes a la seva seu de Martorell. Dels 43 representants sindicals electes de la planta, n'hi ha 27 per l'UGT, nou per CCOO i set per la CGT.