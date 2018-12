Itàlia es planta en un dèficit del 2%, quatre dècimes menys

Itàlia ho torna a provar. Segons informaven ahir diversos mitjans italians i va confirmar l’agència Efe amb fonts del govern de Roma, els dos partits que formen l’executiu han arribat a un acord per presentar uns nous pressupostos a Brussel·les que retallen l’augment de la despesa previst del 2,4% del PIB al 2,04%, (equivalents a entre 3.000 i 4.000 milions). Aquesta és la proposta que el govern italià va presentar a Brussel·les dimecres passat i que, de fet, la Comissió Europea va considerar insuficient. El comissari d’Afers Econòmics, Pierre Moscovici, va dir que encara quedava fora del Pacte d’Estabilitat, però, per ara, el govern italià no vol cedir més.

El govern de la Lliga i el Moviment 5 Estrelles havia presentat uns pressupostos a la Comissió Europea que preveien elevar el dèficit de l’1,9% al 2,4%. Un augment que segons la Comissió Europea trenca amb el Pacte d’Estabilitat sobretot perquè Itàlia té un endeutament del 130% del seu PIB. Per això, Brussel·les, en una decisió inèdita, va retornar els comptes a Roma perquè els rectifiqués. En la primera oportunitat, el govern de Giuseppe Conte no hi va accedir i la Comissió Europea va iniciar el procés sancionador que podria acabar amb una multa milionària per a Itàlia. Finalment, però, després de setmanes de negociacions el govern de Conte va recular i va acordar, en una reunió que va tenir lloc fins a la matinada de dilluns, limitar l’augment del dèficit fins al 2,04% del PIB.

Ara falta veure si aquestes xifres satisfan la Comissió Europea. Moscovici va dir dimecres passat que calien “més aclariments” i que encara hi havia aspectes tècnics per tancar. Però el govern italià es dona per satisfet amb aquesta retallada de la despesa i ahir va acordar com seran els nous pressupostos. I tot plegat malgrat que la setmana passada el govern italià no va dubtar en retreure a la Comissió que no apliqui les mateixes normes i restriccions amb Itàlia que amb França després que el president francès, Emmanuel Macron, anunciés un augment del salari mínim i retirés l’augment dels impostos als carburants després de setmanes de protestes als carrers. Les mesures anunciades per Macron incrementaran el dèficit francès, que podria arribar a superar el 3% (límit fixat per la UE). Malgrat això, Brussel·les no s’ha pronunciat encara sobre França. Els retrets d’Itàlia davant els micròfons, però, li poden servir de pressió per intentar aprovar aquesta segona proposta. Si l’acord al qual van arribar ahir els dos partits és suficient per a la Comissió, Itàlia evitarà les sancions.

Des del govern italià asseguren que la rebaixa de la despesa prevista per acontentar Brussel·les no ha traït promeses electorals com la reforma que modifica l’edat i els anys de contribució per arribar a la jubilació o tampoc l’anunci d’un subsidi d’atur, que fins ara no existia.

Les negociacions entre Roma i Brussel·les s’han dut a terme de manera periòdica durant les últimes setmanes amb l’objectiu d’evitar l’escenari de les sancions, indesitjat per les dues bandes.