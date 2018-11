Draghi recorda a Itàlia que "les polítiques insostenibles donen lloc a ajustos socialment molt dolorosos"

El president del Banc Central Europeu, Mario Draghi, fa pinya amb la resta d'institucions europees en contra de les intencions del govern italià de Giuseppe Conte. El banquer ha enviat un avís a l'executiu italià per recordar-li que l'experiència econòmica recent a Europa ja ha demostrat que "les polítiques insostenibles donen lloc a ajustos socialment molt dolorosos". I ha sentenciat: "Europa ha après la lliçó però li ha fet mal aprendre-la".

Draghi ha comparegut aquest dilluns al Parlament Europeu per parlar principalment del repte econòmic que té l'Eurozona a l'hora d'intentar establir una unió bancària i pressupostària real. El president del Banc Central Europeu ha assegurat que l'absència d'un pressupost per a l'Eurozona i la falta de mecanismes europeus de supervisió i estabilització són un dels motius de les greus conseqüències de l'última crisi econòmica i per això ha fet una crida a abordar aquestes qüestions com més aviat millor per poder fer front a les futures crisis –que alguns organismes ja anticipen– més ben preparats.

Precisament un dels màxims riscos per a l'Eurozona és l'elevat deute públic dels seus estats. Un dels més endeutats (el segon després de Grècia) és Itàlia, que té un passiu superior al 130% del seu PIB. I el govern italià de Giuseppe Conte no vol complir les ordres de Brussel·les i continuar reduint el dèficit per no elevar el deute malgrat l'estat de salut de les seves finances. Per això, després que Itàlia hagi ignorat les reclamacions de Brussel·les, la Comissió Europea ha iniciat un procés sancionador contra el govern de Roma que podria acabar en sancions milionàries. És en aquest conflicte que cal emmarcar l'avís de Draghi –també italià– durant el seu discurs al Parlament Europeu.

Itàlia comença a cedir

Però, com bé ha apuntat Draghi en la seva compareixença, la Comissió Europea i el govern italià continuen negociant per buscar una alternativa. Aquest cap de setmana el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, es va reunir amb el primer ministre italià, Giuseppe Conte, el ministre de finances, Giovanni Tria, i el comissari d'Afers Econòmics, Pierre Moscovici. De la reunió van transcendir pocs progressos, però sí la possibilitat que Itàlia guanyi més temps per corregir la seva posició.

I justament aquest dilluns el vicepresident del govern italià i líder del Moviment 5 Estrelles, Luigi di Maio, ha obert la porta a una reducció del dèficit (el que reclama la Comissió). Això sí, només si es permet mantenir les polítiques socials que ha promès el govern. "Com hem dit, la qüestió no són els números sinó els ciutadans", ha insistit. Per això ha recalcat que no renunciaran a establir una renda mínima per als ciutadans desocupats o la reforma de l'edat de jubilació. Sí que ha obert la porta, però, a rebaixar el dèficit. El govern italià vol augmentar-lo fins al 2,4% del PIB i, segons alguns mitjans italians, està disposat a reduir-lo fins al 2,1%. Actualment Itàlia té un dèficit inferior al 2% del PIB.

El discurs també s'ha moderat per la banda de l'altre vicepresident del govern italià, Matteo Salvini, que representa els interessos de l'altra formació de l'executiu, la Lliga Nord. Salvini ha assegurat en declaracions a la televisió italiana que "No es discutiran per un 0,1% més o menys".

Cap de les dues parts estava, en el fons, interessada a intensificar encara més el conflicte amb Itàlia i per això la Comissió Europea sempre ha mantingut un to baix i Itàlia finalment també l'està rebaixant. Sancionar el govern de Roma alimentaria el populisme i l'euroescepticisme i complicaria encara més les coses a una economia amb greus problemes estructurals.