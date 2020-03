Catalunya és la comunitat de l'Estat amb més acomiadats temporals

La crisi del coronavirus s'està acarnissant especialment amb Catalunya. El Principat s'ha convertit en la comunitat autònoma amb més acomiadats temporals d'Espanya des que va arribar el Covid-19. Segons les xifres del departament de Treball d'aquest dijous ja hi ha 407.278 treballadors afectats per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) i se supera ja de llarg la xifra d'aturats del febrer, que era de més de 395.000. Per tant, l'atur s'ha duplicat en unes setmanes. Pel que fa al nombre d'expedients presentats, la dada puja ja als 51.340.

De les 17 comunitats autònomes, tres no han publicat els número d'afectats per ERTOs. Es tracta d'Extremadura, Múrcia i la Comunitat de Madrid. Les dues últimes, però, sí que donen les xifres dels expedients presentats. De les 14 comunitats, doncs, que sí que han fet oficials els desocupats temporals, Catalunya lidera, i per molt, el rànquing. Concretament, amb dades d'aquest dimecres, la diferència entre els afectats per ERTOs al Principat i a Andalusia era de gairebé 200.000 persones. En tercera posició hi ha la Comunitat Valenciana.

Ara bé, si es té en compte que a la Comunitat de Madrid aquests dijous ja s'ha arribat a més de 27.000 expedients presentats, tot apunta que la comunitat presidida Isabel Díaz Ayuso és la segona més damnificada en nombre de treballadors acomiadats temporalment. Segons els sindicats, una part d'aquesta diferència entre Madrid i Catalunya es deu al fet que la primera té molts més funcionaris que la segona i a aquests no se'ls pot presentar un ERTO.

Pel que fa al rànquing de presentació d'ERTOs, qui encapçala la classificació amb dades de dimecres és Andalusia, seguida de Catalunya, la Comunitat de Madrid i el País Valencià.

El secretari general de la UGT a Catalunya, Camil Ros, apunta que si aquesta situació s'allarga dues o tres setmanes més es podrà capgirar posteriorment. "Més de 400.000 afectats són molts, però no tants si ho comparem amb els 2,78 milions d'afiliats a la seguretat social amb data de l'1 de gener del 2020", explica.

La clau, insisteix, consisteix en saber fins quan s'allargarà aquesta situació i en tenir aquestes dades d'afectats per sector per veure "on se situa l'estat d'emergència en les diferents activitats".

Les conselleries encarregades de tramitar aquests expedients es troben actualment desbordades, després que el govern espanyol decidís flexibilitzar la tramitació d'ERTOs perquè el tancament d'establiments i negocis no afectés tant l'ocupació un cop es pugui tornar a recuperar l'activitat.

La majoria dels ERTO que s'estan presentant són per força major, fet que garanteix el lloc de treball a les persones afectades, com a mínim, durant els sis mesos següents un cop tornin a la feina. A més, els aturats temporals cobraran atur encara que no compleixin amb el període mínim de cotització exigit.

Entre els ERTO que s'han presentat aquest dijous hi ha el d'Eurofirms, que afecta 1.000 empleats. L'empresa pagarà el mes de març i l'ERTO s'iniciarà l'1 d'abril, per a un màxim de sis mesos. El Grup Freixenet també ha presentat un ERTO que inclou 110 treballadors del seu departament de vendes, Comercial Grup Freixenet. La companyia s'ha compromès amb els treballadors a compensar-los entre el 75% i el 90% del seu salari.