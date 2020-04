Els ERTO seguiran exonerats de cotització després que s'aixequi l'estat d'alarma

La ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha assegurat aquest dimarts que durant un temps després de l'aixecament de l'estat d'alarma els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) mantindran exonerades o reduïdes les quotes socials i els treballadors afectats cobraran la desocupació.

Durant la seva compareixença al Congrés dels Diputats, la ministra ha explicat que en una primera etapa, posterior a la vigència de l'estat d'alarma, encara seran necessàries mesures d'excepcionalitat, com els ERTE per força major que "seguiran tenint gran rellevància per la qual cosa s'ha de mantenir transitòriament el mecanisme de suport establert durant l'etapa de crisi sanitària aguda".

La durada exacta de l'allargament d'aquesta mesura i la seva aplicació per sectors està sent debatuda en la taula de diàleg social amb patronal i sindicats, segons han explicat a EFE fonts del ministeri de Treball.

3,7 milions de persones a l'atur

D'altra banda, l’atur ha pujat durant els primers vint dies d’abril en més de 185.000 persones i el nombre de persones a l’atur, des que va començar la pandèmia, ja suma més de 3,7 milions de persones. Díaz ha explicat durant la seva compareixença que des del 12 de març la xifra ha incrementat en més de 400.000 persones i que ho ha fet en dues etapes.

La primera i la més dura, entre el 12 i el 31 de març ha suposat sumar 302.265 persones i la última des de principis d’abril, amb 185.270 aturats nous. Díaz ha assegurat que malgrat la "sagnia" inicial de l’abril el creixement de l’atur és menor al del març i que s’està alentint. Una situació que ha atribuït, sobretot, a la flexibilització dels ERTE.

Catalunya ha registrat 92.770 expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) des de l'inici de la pandèmia de la covid-19 i ja hi ha 680.340 treballadors que cobraran l'atur temporalment. En les últimes hores, 316 empreses han presentat un ERTO amb 1.640 afectats nous. Les persones que s'hauran d'acollir a un expedient a conseqüència de la crisi de la covid-19 ja representen més del 19% de la població ocupada a finals d'any. Segons les dades del Departament de Treball, Barcelona continua sent l'epicentre de gran part dels expedients, amb 67.532 ERTO que inclouen 534.302 persones.