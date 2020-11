Empresa defensa una reobertura limitada de les terrasses i només a l'hora de dinar

El departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat treballa en una proposta de reobertura limitada de les terrasses de bars i restaurants, perquè es pugui aplicar a partir de divendres, segons han confirmat fonts de la conselleria. La proposta, no obstant això, ha de ser aprovada per Salut i el Procicat perquè sigui efectiva.

La proposta passaria per obrir les terrasses al 50% de l'aforament i a l'hora de dinar, entre les 13 i les 16 hores. Segons fonts d'Empresa es tractaria d'una obertura limitada i seguint totes les normes de seguretat per evitar l'expansió de la pandèmia.

Fonts del departament han indicat que en els últims dies s'ha treballat amb el sector per intentar posar en marxa una desescalada sense comprometre la seguretat sanitària, cosa que ha desmentit el Gremi de Restauració, que ha titllat de "proposta de fireta" i que la considera "insuficient per a la actual situació d'emergència i enfonsament de l'economia".

Precisament ahir el Gremi de Restauració de Barcelona va convocar una reunió amb els representants del sector, que va rebre el suport de molts xefs catalans de renom, per demanar la reobertura dels locals.

Segons ha indicat el Gremi en un comunicat aquest mateix dimecres, la proposta d'Empresa, si es confirmés, no seria la que vol el sector. L'opció del Gremi, consensuada en la reunió del sector de dimarts a l'Hotel Majestic, passa per una obertura dels interiors al 50% i amb distància entre taules, terrasses al 100%, horari d'obertura fins a les 23 hores per poder servir dinars i sopars i recomanació de posar-se la mascareta entre plat i plat i obligatòria quan no s’està assegut a la taula.

En el seu comunicat, el Gremi insta la Generalitat " a aixecar l’ordre de tancament i a permetre la represa de l’activitat, a través d’un pla de desescalada si escau, amb unes condicions viables des del punt empresarial ja des d’un primer moment".

Comerços i centres d'estètica

La proposta d'Empresa no afecta només la restauració. També preveu mantenir l'aforament del 30% als comerços, però sense la limitació d'una superfície màxima de 800 metres quadrats, i que puguin obrir els centres comercials amb un aforament màxim del 30%, la mateixa limitació que els mercats de marxants. A més, els centres d'estètica podrien reobrir però amb cita prèvia.