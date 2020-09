Espanya és l'onzè país del món on més va caure l'ocupació el segon trimestre

L'Organització Internacional del Treball (OIT) ha actualitzat aquest dimecres el seu informe sobre l'efecte del covid-19 al mercat laboral mundial. Les conclusions són diverses però tenen una cosa en comú: la perspectiva no és favorable. El 94% de treballadors a nivell mundial viu a països amb els llocs de feina restringits, la reducció en les hores de feina puja al 17,3% el segon trimestre respecte a abans que esclatés la pandèmia (quart trimestre del 2019) i es preveu que el tercer acabi amb un increment del 12%, cosa que equival a 345 milions de feines a temps complet.

Aquesta reducció en les hores treballades –indica l'informe– ve donada per diverses raons: la disminució directa de les hores, els ERTO i, finalment, el nivell de desocupació. I en aquest sentit, Espanya no en surt gens ben parada: és l'onzè país del món on més ocupació es va destruir entre l'abril i el juny, un 6,4% en el cas de les dones i un 5,7% en el cas dels homes. En el llistat de 21 països només hi apareixen dos europeus més: Portugal (en catorzè lloc) i França (en divuitena posició).

Els deu territoris que superen l'Estat estan tots situats al continent americà: encapçala el llistat el Perú (amb una reducció de l'ocupació del 57,1% en el cas de les dones i d'un 53,5% en el cas dels homes), i el segueixen Colòmbia (-27% i -18%) i Costa Rica (-27% i -15,6%). Hi apareixen també el Canadà, en setena posició, i els Estats Units, en novena.

En conjunt, de fet, el continent Americà és el que surt més perjudicat d'aquesta radiografia. Allà les hores de feina van reduir-se un 28% el segon trimestre i es preveu que caiguin un 19,8% el tercer, lluny del 17,5% que registrava Europa i de l'11,6% que s'anticipa de juliol a setembre. També és la regió mundial on més cauen els ingressos dels treballadors des de principis d'any, un 12,1%. La pèrdua d'ingressos mitjana mundial se situa en el 10,7% en comparació amb els mateixos tres trimestres del 2019, cosa que correspon a 3.500 milions de dòlars i prop de 3.000 milions d'euros, un 5,5% del PIB mundial.

Però aquest estudi de l'efecte del covid-19 als diferents mercats mundials permet a l'OIT concloure que hi ha mecanismes per alleugerir el cop, com per exemple ajudes que garanteixin els ingressos dels treballadors, subvencions i incentius a les empreses, i la despesa pública directa.