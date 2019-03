Espanya perd un altre arbitratge internacional per les renovables

Espanya ha patit un nou revés davant la Cort Internacional d'Arranjament de Diferències Relatives a Inversions (CIADI), l'organisme d'arbitratge que depèn del Banc Mundial, per les retallades a les renovables, amb un laude a favor de la nord-americana NextEra Energy.

La decisió l'ha publicat el Ciadi a la seva pàgina web i la companyia NextEra ho ha comunicat a la Comissió de Borsa i Valors dels Estats Units (SEC, per les sigles en anglès). El tribunal d'arbitratge internacional dona la raó a NextEra Energy i diu que Espanya "va incomplir amb seva obligació en virtut del Tractat de la Carta de l'Energia de 1994 de brindar un tracte just i equitatiu perquè no va protegir les expectatives legítimes de la companyia sobre les quals van prendre les seves decisions d'inversió".

El grup nord-americà estima que, segons les regles per fixar els danys pels quals ha de ser compensada, ha de ser indemnitzada amb 291 milions d'euros, més interessos abans i després del judici basats en la rendibilitat del bo espanyol a 5 anys.

Segons avança aquest dijous el diari 'Cinco Días', la companyia va iniciar el 2014 l'arbitratge contra Espanya. NextEra va invertir en dues plantes termosolars a Extremadura amb una capacitat de 49,9 megawatts (MW). NextEra subratlla que hi ha motius pels quals Espanya pot tractar d'anul·lar la decisió, de manera que haurà de buscar "l'execució de la decisió a través de procediments legals addicionals".

En total, Espanya suma 33 demandes d'arbitratge d'inversions davant el Ciadi relacionades amb les reformes energètiques de les renovables. L'última va ser presentada a finals de febrer pel grup Canepa Green Energy.

El Ciadi ja ha fallat fins a en tres ocasions anteriors a favor del demandant. En concret, en els casos de Masdar, pertanyent al fons sobirà d'Abu Dhabi Mubadala, reconeixent-li una indemnització de 64 milions d'euros; Eiser Infraestructure, condemnant Espanya a pagar 128 milions d'euros més interessos, i el fons Antin, amb el pagament d'una indemnització de 112 milions d'euros.

No obstant això, en els tres casos l'execució dels laudes no s'ha dut a terme, ja que estan recorreguts pel govern espanyol en procediment d'anul·lació, en el cas d'Eiser, o en període de sol·licitud de rectificació, en les demandes de Masdar i Antin.

A més, l'estat espanyol ha patit dos revessos més en els arbitratges internacionals. Al mes de novembre la danesa Athena Investments va comunicar que havia guanyat un laude contra Espanya davant l'Institut d'Arbitratge de la Cambra de Comerç d'Estocolm (SCC) que l'afavoria amb una indemnització de 11 milions d'euros. Així mateix, el tribunal suec també va reconèixer el pagament de 53 milions d'euros a l'empresa NovEnergia per les retallades a les renovables, encara que posteriorment va suspendre l'execució del laude.

Espanya, però, va guanyar una demanda presentada per Isolux, mentre que també va decaure la demanda de 6 milions d'euros de Solarpark Management, que havia denunciat davant el SCC.

Les reclamacions dels inversors estrangers en tribunals internacionals d'arbitratge per aquestes retallades a les energies renovables ascendeixen a més de 8.000 milions d'euros. Entre totes aquestes demandes presentades, destaca la interposada pel conglomerat The PV Investors davant la Comissió de les Nacions Unides per al Dret Mercantil Internacional (UNCITRAL), que ascendeix a 1.900 milions d'euros, gairebé una quarta part de totes la quantitat demandades a Espanya.

Espanya, però, ha rebut el suport de la Unió Europea en els arbitratges i també del Tribunal de Justícia de la UE quan els inversors que reclamen formen part de la Unió, ja que posa en dubte la legalitat dels mecanismes d’arbitratge internacional per a disputes que es produeixin dins de les fronteres europees.