Espanya augmenta la recaptació d'impostos però continua per sota de les principals economies europees

Espanya és el desè país de la Unió Europea que menys impostos recapta, lluny dels estats de característiques similars, com ara França, Itàlia, Portugal o Alemanya, així com de la mitjana europea.

En concret, Espanya va recaptar el 2017 un 34,5% del producte interior brut (PIB), quatre dècimes més que el 2016, un fet destacable tenint en compte que l'economia va créixer, l'any passat. Pel que fa a la mitjana de la Unió Europea, el 2017 va ser del 40,2%, i la de la zona euro, del 41,4%. L'any anterior havia estat, respectivament, del 39,9% i del 41,2%.

Les dades d'Espanya contrasten amb les de la resta de països de l'Europa Occidental i se situen al nivell d'economies més petites i que han accedit molt més recentment a la UE. En aquest sentit, nou estats membres recapten menys: Irlanda, Romania, Bulgària, Lituània, Letònia, Estònia, Eslovàquia, Malta i Xipre. Tres d'aquests països –Irlanda, Malta i Xipre– han aparegut fins fa pocs anys en molts dels llistats independents de paradisos fiscals, mentre que la resta eren economies integrades al bloc soviètic durant dècades.

En comparació amb els estats veïns, Espanya queda quasi 14 punts per sota de França (48,4%), 12,8 punts per sota de Bèlgica, gairebé vuit punts per sota d'Itàlia i Àustria (42,4% en tots dos casos), sis punts per sota d'Alemanya (40,5%) i 2,4 punts per sota de Portugal (36,9%). Fins i tot Grècia, malgrat ser el país més afectat per la crisi en les finances públiques, recapta més que Espanya, amb un 41,8% de recaptació sobre el PIB, és a dir, 7,3 punts per sobre.