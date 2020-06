Eternity Technologies s'instal·la a Sant Esteve Sesrovires i crearà 20 llocs de treball

L'empresa de bateries Eternity Technologies tindrà instal·lacions a Sant Esteve Sesrovires, on construirà un nou centre productiu, un centre logístic i les noves oficines i crearà en una primera fase 20 llocs de treball nous. La promotora logística Montepino s'encarregarà de l'obra, amb una inversió de 5 milions d'euros, segons ha informat la companyia.

Està previst que el centre estigui finalitzat l'any que ve i tindrà una superfície total de 10.508 metres quadrats. Les noves instal·lacions, dedicades a la fabricació de piles i acumuladors elèctrics d'ús industrial, estaran equipades amb quatre molls de càrrega i un per a productes químics. Les instal·lacions d'Eternity ocuparan l'edifici A del complex que Montepino està desenvolupant sobre un terreny de 23.000 metres quadrats.

El vicepresident d'operacions de Montepino ha destacat la ubicació d'aquest centre de producció al costat de la planta de Seat i amb un espai molt automatitzat. Aquest centre és la segona planta d'Eternity Technologies a Europa i permetrà, en una primera fase, la fabricació de 240.000 elements de tracció, volum que es podrà ampliar fins als 400.000 elements.

Aquest és el segon gran projecte de la promotora aragonesa Montepino a Catalunya, on va iniciar la creació d'una nau logística per a XPO a Castellbisbal, municipi on disposa d'una segona parcel·la per a desenvolupament logístic. En total, la promotora disposa entre Castellbisbal i Sant Esteve Sesrovires de 85.000 metres quadrats.