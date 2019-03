Europa es posa en alerta davant dels riscos de l'expansió econòmica de la Xina

El Brexit continua monopolitzant la política europea, però els líders i diplomàtics del club comunitari preferirien parlar d'altres coses, i més encara a les portes de la campanya electoral. Un dels temes que cada vegada preocupen més a la Unió Europea és la Xina. La detenció d'una executiva de l'empresa Huawei al Canadà va ser el detonant que va acabar de disparar les alarmes. Aleshores, la Comissió Europea ja va avisar que "calia estar espantats", i les autoritats comunitàries han endurit els mecanismes de control. Recentment s'ha aprovat un sistema que monitoritza les inversions estrangeres especialment sospitoses amb l'ull posat en operacions corporatives de la Xina que siguin dependents de capital públic.



Segons les dades de la Comissió Europea, el 2017 la Unió Europea va importar béns per valor de 375.000 milions d'euros de la Xina, mentre que la Xina va importar-ne 198.000 d'europeus. És un soci estratègic, però també "un rival sistèmic", com reconeix el mateix executiu comunitari. Segons un informe del 'think tank' de la Comissió publicat aquest dilluns, el gegant asiàtic "es beneficia d'un tractament preferencial" perquè està cobert pel fet que la seva economia es considera "en desenvolupament", encara que "ja no reflecteix aquesta realitat". Per això, apunta el text, la Xina ha de saltar menys barreres, i això ja preocupa a la Unió Europea.

És per això que la setmana passada Brussel·les va elevar el to a través d'un comunicat en què es refereix a la potència asiàtica com un " rival sistèmic que promou sistemes alternatius de governança". Amb aquest text, que s'ha de debatre entre els caps d'estat i de govern a finals d'aquesta setmana, la UE vol enviar un missatge de contundència i posar sobre la taula aspectes com el compliment dels drets humans a la Xina o el compromís contra el canvi climàtic.





"Per aconseguir una relació econòmica més equilibrada i recíproca, la UE insta la Xina a complir els compromisos comuns existents", diu el text. Es fa referència particularment al fet que la potència asiàtica revisi les seves polítiques en matèria de subvencions i transferència de tecnologies. Justament les sospites que els Estats Units (amb qui la UE intenta refredar les tensions comercials) van elevar sobre Huawei (clau per al desplegament de la xarxa 5G a Europa) són per la seva presumpta vinculació amb el govern xinès. La Unió Europa vol jugar un paper estratègic aquí i, tot i que exigirà un control més gran sobre aquesta mena d'inversions, no acusa el govern de Xi Jinping.



La UE es mostra preocupada per les "greus implicacions en matèria de seguretat per a les infraestructures digitals crítiques" i promet abordar-les en les xarxes 5G, però no fa referència directa a Huawei. Sí que hi ha fet referència, però, el ministre d'Exteriors xinès, Wang Yi, que aquest dilluns és a Brussel·les. Després que la setmana passada la Comissió Europea publiqués aquest document, es va anunciar aquesta reunió d'alts representants amb la qual la Xina vol tranquil·litzar Europa (el seu gran soci comercial i terreny fèrtil d'inversions creixents). Wang Yi ha instat els països de la UE a garantir la "lliure competència" i a crear un ambient "just per a les empreses d'altres països". El ministre s'ha oposat obertament a la política de veto dels Estats Units sobre Huawei, ha assegurat que es vol "enfonsar" la companyia i ha qualificat la decisió "d'anormal i immoral".

La Xina vol aprofitar que la UE i els EUA no aconsegueixen destensar les seves relacions comercials i vol mostrar el seu interès a complir els seus compromisos. I, al mateix temps, la UE intenta trobar l'equilibri entre els riscos i les oportunitats que planteja tenir un règim com el xinès com a soci comercial, al mateix temps que es constitueix com un rival de difícil competència en sectors claus com la tecnologia i les telecomunicacions o l'automoció elèctrica.