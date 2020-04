El fundador de Figueras es queda sense accions del grup de butaques i demanda Abac Capital

Batalla accionarial a Figueras Group, empresa de Lliçà d'Amunt famosa per haver fabricat i instal·lat les butaques de nombrosos espais emblemàtics. El fundador de la companyia, José Figueras, s'ha quedat sense accions de la companyia, controlada pel fons de capital risc Abac Capital des del 2015, i ha demandat el primer accionista perquè considera que se l'ha fet fora del capital de forma irregular. Aquest mateix dimecres, José Figueras ha publicat un agressiu comunicat criticant la gestió d'Abac.

Figueras Group és coneguda per haver posat les butaques d'espais com la sala dels Drets Humans de les Nacions Unides a Ginebra (coneguda especialment perquè la cúpula va ser obra de Miquel Barceló), la Filarmònica de París, la sala de premsa de la Casa Blanca, a Washington, o aeroports com el JFK de Nova York.

Abac Capital va comprar per uns 10 milions d'euros la majoria de les accions de Figueras el 2015, quan l'empresa estava en preconcurs de creditors. En els últims anys els resultats no han estat positius i la companyia s'havia situat al caire de la dissolució, ja que estava a punt d'incórrer en patrimoni negatiu.

Davant d'aquesta situació, segons les fonts consultades, la companyia va convertir en accions els préstecs participatius que Abac havia donat a l'empresa (cosa que va ampliar el percentatge que tenia el fons en l'accionariat).

Aquest moviment, que es va fer a través d'una operació acordió (reducció i ampliació de capital simultàniament) va permetre evitar que l'empresa entrés en patrimoni negatiu, cosa que l'hauria abocat a la desaparició, però també va rebaixar el pes accionarial del fundador, que va optar per no posar més capital a la companyia. Segons José Figueras, aquesta operació acordió era "discutible".

El judici, conegut aquest dimecres gràcies al comunicat del fundador, es va realitzar fa un temps i va quedar vist per sentència.

Segons fonts properes a la companyia, al judici va testificar KPMG, l'auditora de Figueras Group, que va avalar l'operació. "Una companyia que tenia un possible patrimoni negatiu el que ha de fer és recapitalitzar [posar nous diners com a capital]", expliquen aquestes veus. "El fundador no va voler posar més diners i les seves accions es van diluir: això no li va agradar".

Abac va entrar a la companyia controlant el 60% del capital, mentre que el 40% restant estava en mans de José Figueras. Posteriorment, el grup ha hagut d'anar fent ampliacions de capital, però el fundador va declinar participar-hi. D'aquesta forma, el seu 40% d'accions va baixar inicialment al 20% i, finalment, al 0%.

Futur preocupant

Tot i l'operació per evitar que Figueras Group es veiés abocada a desaparèixer, el futur de la companyia segueix sent molt complicat. La seva situació ja era difícil, com demostren els fets, però la crisi provocada pel covid-19 encara dificultarà més les solucions.

Segons el comunicat de José Figueras, entre 2016 i 2018 la companyia va perdre 19 milions d'euros, amb un deute de 23 milions al tancament del 2018. Ara bé, les fonts consultades indiquen que aproximadament el 60% d'aquests diners corresponien al deute que la companyia tenia amb els seus mateixos accionistes (és a dir, Abac Capital) mentre que el 40% restant era deute dels bancs.

Un petit motiu per a l'esperança, però, és que els comptes del 2019, que encara no s'han publicat, van registrar un ebitda (benefici abans d'impostos, interessos i altres conceptes) lleugerament positiu.

A més de Figueras Group, Abac Capital (que té la seu a Barcelona) controla l'accionariat d'altres empreses conegudes, com el fabricant de productes dietètics PronoKal, el venedor de productes per a motociclistes Motocard o el fabricant de productes de components per a l'automòbil Metalcaucho.