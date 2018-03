Florentino Pérez presumeix que amb Abertis controlarà la cartera de concessions més gran del món

Abertis continuarà existint com a tal magrat que passarà a estar controlada a mitges per Atlantia i ACS. Els que van començar com a competidors per aconseguir el control dels actius de la concessionària catalana han formalitzat aquest dijous un acord pel qual passen a ser socis. El president d'ACS, Florentino Pérez, s'ha assegut al costat del conseller delegat d'Atlantia, Giovanni Castellucci, i del conseller delegat d'ACS, Marcelino Fernández Verdes, per presentar satisfet un acord que, segons Pérez, suposa la creació del "grup constructor més gran a escala mundial i la cartera de concessions més gran del món".

Cap dels tres directius ha volgut donar més detalls dels que es van conèixer fins ahir, quan van anunciar l'operació als reguladors, i tampoc sobre com es va assolir l'acord. Davant la pregunta de qui va prendre la iniciativa per negociar, el directiu d'ACS s'ha limitat a dir: "Tots".

El que sí que han assegurat tots tres directius és que la seva intenció és mantenir la marca d'Abertis íntegra i no fer-la a trossos. "No hem arribat a aquest acord per trencar Abertis a trossets; volem que sigui a llarg termini i amb la il·lusió que sigui per a tota la vida". "Això sí, després la vida ens pot portar per altres camins", ha matisat després en veu baixa. L'acord anunciat ahir i oficialitzat aquest dijous passa perquè es constitueixi una societat de la qual Atlantia tindrà un 50%, ACS un 30% i Hotchief un 20%.

Però cal recordar que aquest pacte és entre competidors i que inicialment va ser Atlantia qui va posar l'oferta sobre la taula, una operació que el govern espanyol no veia amb bons ulls perquè considerava que afectava interessos estratègics com ara la defensa i que, a més, suposava que la primera concessionària espanyola passés a mans italianes. Sobre aquesta resposta del govern espanyol, Castellucci no s'ha mullat: ha dit que respecta els governs de cada país i que la seva intenció és "ser bons ciutadans a tot arreu".

Amb aquest acord el govern espanyol ja respira més tranquil. Aquest matí ha beneït l'operació per boca del ministre d'Energia, Álvaro Nadal, precisament el membre del gabinet de Rajoy que va posar més problemes a l'oferta inicial.

Han quedat per resoldre qüestions com ara què passarà amb Cellnex, per a la qual Atlantia es reserva el dret de presentar una oferta pel 34% de la gestora d'antenes que té Abertis. I tampoc queda clar què passarà amb La Caixa, principal accionista d'Abertis amb una participació superior al 20% a través de Criteria. Florentino Pérez ha deixat entreveure que la voluntat de Criteria és vendre.