Foment reconeix que el trasllat de seu de les empreses té poc impacte a curt termini

La patronal Foment del Treball ha fet un informe sobre el trasllat de seu social d'empreses catalanes en què reconeix que tindrà un impacte limitat a curt termini, però creu que si la situació política s'allarga en el temps pot afectar el creixement econòmic.

Per això, la patronal que presideix Joaquim Gay de Montellà demana que es talli de forma ràpida aquesta "via d'aigua" que pot afectar l'economia catalana, i en aquest sentit demana "altura de mires" als polítics implicats per continuar per la senda del creixement per sobre de la mitjana europea i "reduir la xacra" de l'atur, que és molt elevat.

Segons Foment, "en el curt termini, una relocalització motivada per raons de caràcter estrictament jurídic o fiscal davant un elevat risc polític no tindria impactes econòmics gaire significatius perquè l'activitat de l'empresa es manté en l'àmbit original", malgrat que reconeix que "es produeixen efectes negatius importants en termes d'imatge i reputació per al territori".

Foment destaca que "els riscos són més rellevants en el mitjà termini en la mesura que es pugui veure limitat el desenvolupament de certs plans d'inversió si l'entorn d'incertesa jurídica persisteix". Per a Foment, si passa això "l'activitat empresarial podria veure's afectada, amb els corresponents impactes negatius sobre la inversió i l'ocupació".

La patronal indica que "moltes empreses tenen costos irrecuperables que dificulten la seva mobilitat; en unes altres en què aquests costos són menors pot produir-se un trasllat gradual de béns i serveis produïts a Catalunya cap a les noves seus en les quals s'han reubicat. I això també podria afectar noves inversions d'aquestes empreses o de multinacionals d'altres països", indica Foment.

En aquest sentit, Foment recorda que tant el govern espanyol com l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef) i la CEOE ja han revisat a la baixa les previsions de creixement; fins i tot l'agència de qualificació S&P alerta de la possibilitat que Catalunya entri en recessió.