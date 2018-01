Gas Natural dona entitat pròpia al negoci de distribució sota la marca Nedgia

Gas Natural Fenosa ha llançat una nova marca per al seu negoci de distribució de gas a Espanya, que passa a denominar-se a partir d'ara Nedgia, segons ha informat la companyia. A més de la marca, la companyia presidida per Isidre Fainé també canvia la denominació de la societat hòlding i de les diferents distribuïdores de gas del grup. En el cas de Catalunya, la distribuidora passarà a dir-se Nedgia Catalunya.

Aquest canvi coincideix en el temps amb l'entrada de nous socis en l'accionariat de la societat hòlding del negoci de gas del grup, ja que està a punt de tancar-se l'operació de venda del 20% -acordada l'agost de l'any passat- al consorci de fons d'infraestructures format per Allianz Capital Partners (ACP) i Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB).

A més, amb aquesta nova marca, el grup vol aprofundir en el compliment del principi de separació d'activitats establert en la directiva de 13 de juliol del 2009 de la Comissió Europea, sobre normes comunes per al mercat interior del gas natural.

La marca Nedgia no és nova dins del grup energètic, ja que així es denominava el seu negoci de distribució a Itàlia, la venda de la qual a 2i Rete Gas es va acordar al mes d'octubre.

En el negoci de distribució de gas, la companyia té 10,7 milions d'usuaris a través dels més de 5,3 milions de punts de subministrament als quals proveeix a Espanya. A més, la societat compta amb més de 51.000 quilòmetres de xarxes en més de 1.100 municipis d'Espanya.

Segons Gas Natural, Nedgia conjumina dos conceptes fonamentals per a la companyia com són "la innovació unida a l'experiència i solvència que aporta pertànyer al grup energètic Gas Natural Fenosa i haver desenvolupat durant els últims 25 anys l'expansió del gas natural a Espanya".

Entre les apostes de futur de Nedgia destaquen la decisiva contribució del gas natural per a la millora de la qualitat de l'aire a les ciutats espanyoles, el desenvolupament d'infraestructures i l'expansió de punts de subministrament que facin possible que més ciutadans puguin disposar de gas natural, i l'aposta per solucions innovadores, com el gas renovable.