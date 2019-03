Goirigolzarri evita dir per què va rellevar Rato

“Pràcticament no hem preguntat per què Goiriha deixat [en pau] tots els nostres clients, començant per Rodrigo Rato, i per què ha tret ferro al cas: una regla elemental en dret penal és que quan tens un testimoni favorable no cal remenar-lo”. Amb aquestes paraules valorava a l’ARA l’advocat d’un dels acusats del cas Bankia la declaració d’ahir del president de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, al judici. El directiu, al capdavant de l’entitat des del 9 de març del 2012, es va introduir, segons les seves pròpies paraules, “en el túnel del temps” i va deixar tots els acusats, el soci auditor i també el Banc d’Espanya molt ben parats. No ho hauria pogut fer sense un requisit: buidar de contingut, segons el seu relat, el judici oral.

La declaració de Goiri-com l’anomena tothom i un diminutiu que ahir hauria estalviat maldecaps a l’hora de citar-lo a la presidenta del tribunal, Ángela Murillo- podria titular-se com aquella pel·lícula de càmera oculta de Manuel Summers, To er mundo e güeno. D’acord amb la seva declaració, tots eren professionals a l’entitat que aleshores presidia Rato. Bankia tenia actius ocults o participacions en empreses que teòricament sobraven per recuperar els actius fiscals diferits contrets, el Banc d’Espanya tenia els conceptes claríssims i les dades dels comptes de l’entitat estaven el març del 2012 “sobre els pupitres”. Per què aleshores el ministre Luis de Guindos va decidir carregar-se Rato i posar-hi Goirigolzarri?

Aquesta pregunta no es troba “en el túnel del temps” que va projectar ahir el president de Bankia. Per què els espanyols van haver de posar amb càrrec als pressupostos, a través del Fons de Restructuració Ordenada Bancària (FROB), 22.840 milions d’euros -18.000 milions més les participacions preferents- per cobrir el dèficit patrimonial del banc, que, a més, va exigir -segons recordava Goirigolzarri- sol·licitar una “facilitat financera” de 100.000 milions al sistema de l’euro? Vade retro : ¿com es pot pronunciar la paraula rescat, mot prohibit?

La conclusió final és que si tots ho van fer de manera professional, la crisi de Bankia va ser obra de la naturalesa. És a dir, de la ferotge crisi dels valors bancaris a la borsa espanyola durant el període entre el febrer i el maig el 2012 en paral·lel a la doble recessió, i també de les noves exigències de capital dels decrets Guindos de les mateixes dates. ¿Però el que hi ha al banc dels acusats no són els comptes de la sortida a borsa de Bankia, els del primer semestre del 2011?

Els efectes de la crisi

D’aquesta manera, Goirigolzarri coincideix amb la tesi del soci auditor de Deloitte Francisco Celma, en què els fets van ser el resultat d’accidents sobrevinguts: exigències de capital que es projecten cap a enrere i la crisi econòmica i borsària. En altres paraules, el president convidava a girar full i insistia que aquí hi ha hagut una crisi que ja no recordem. Per què hem de buscar tres peus al gat?

S’entén, doncs, que les defenses dels acusats decidissin que només preguntarien durant aquesta declaracióm fent el paperot. Goirigolzarri ha sigut el Pare Noel que anticipadament ha arribat a San Fernando de Henares -on Bankia té la seva seu- per regalar el seu somriure i comprensió.