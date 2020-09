Gortázar (CaixaBank): "El covid-19 fa que aquesta operació tingui encara més sentit"

El president executiu del nou CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ha estat el primer a celebrar la fusió de l'entitat amb Bankia, en el que ha qualificat com "un gran dia". El banquer basc ha esquivat les responsabilitats en la gestió del banc durant els últims vuit anys i ha defensat el rescat per part de l'Estat. Us resumim la seva intervenció en cinc frases:

Sobre la fusió amb CaixaBank: "Cal buscar una parella amb valors compartits".

Sobre el rescat de Bankia: "Quan parlem de la recuperació de Bankia, no estem parlant de salvar els accionistes, els banquers ni les persones que hi treballaven, sinó els dipositants. [...] Com a conseqüència d'aquella inversió es va estabilitzar el sistema financer".

Sobre el govern corporatiu: "Vam entendre que era bo que jo assumís unes funcions acotades. El Gonzalo [Gortázar] és el primer executiu, qui assegurarà la línia de comandament i qui dirigirà el comitè de direcció".

Sobre el paper del FROB: "El FROB no ha posat cap condició ni ha intervingut en absolut en el procés de negociació".

Sobre alternatives a l'operació: "Per descomptat que hi pot haver una altra entitat que faci una contraoferta d'acord amb la llei del mercat de valors. I en aquest sentit la transparència i la competitivitat estan assegurades".

L'actual conseller delegat de CaixaBank (i nou primer directiu de l'entitat sorgida de la fusió), Gonzalo Gortázar, també ha intervingut en la presentació de l'operació i ha hagut de respondre sobre les conseqüències de la fusió en aspectes com la plantilla o la xarxa d'oficines comercials. Us ho resumim en cinc frases:

Sobre els acomiadaments: "És molt d'hora per afinar en aquest tema. Les dues entitats tenim experiència en fer acords no traumàtics. Buscarem maneres innovadores de fer que aquest sigui un procés en què tothom guanyi".

Sobre la gestió de Bankia: "Crec que hem d'estar molt satisfets que en aquest entorn tan difícil Bankia hagi estat en unes mans tan solvents. Ho dic com a contribuent. Crec que es podrien haver fet moltes altres coses molt pitjor".

Sobre l'entrada de l'Estat a l'accionariat: "Per a mi i per a tot el grup, l'únic que suposa és una gran responsabilitat addicional de seguir fent-ho el millor possible perquè aquesta recuperació de la inversió sigui la més gran possible".

Sobre l'impacte del covid-19 en la fusió: "El fet que hi hagi una situació econòmica dura fa que aquesta operació tingui encara més sentit. No vol dir que sense covid-19 no en tingués, però és un factor addicional a tenir en compte".

Sobre la catalanitat de CaixaBank: "La Caixa és una gran institució i té arrels catalanes evidents, i fa molt que opera a tot el territori espanyol i això és bo per a Catalunya i també per a Espanya. No cal preocupar-se, al contrari: aquesta operació fa CaixaBank més forta i això és bo per a Espanya i per a Catalunya".