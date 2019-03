Grifols serà el segon accionista del gegant xinès Shanghai RAAS

La companyia de derivats de la sang Grifols i la xinesa Shanghai RAAS han arribat a un acord d'aliança pel qual la catalana passarà a ser el segon accionista del gegant dels productes plasmàtics a la Xina. Així doncs, passarà a controlar el 26,2% del capital de Shanghai RAAS (drets econòmics i polítics) a canvi d'una participació no majoritària a Grifols Diagnostic Solutions (40% dels drets polítics i el 45% dels drets econòmics) per part de Shanghai RAAS.

Grifols mantindrà el control operatiu, polític i econòmic de Grifols Diagnostic Solutions (GDS), segons ha informat aquest dijous la companyia. Després del tancament de l'operació, Grifols es convertiria en el segon accionista de Shanghai RAAS, per darrere de Creat Group (26,7% de participació). RAAS China Ltd. en tindria el 25,8% i la resta del capital estaria distribuït entre inversors institucionals i accionistes minoritaris.

L'empresa catalana tindrà tres membres al consell d'administració de Shanghai RAAS, format per nou membres. Per la seva banda, Shanghai RAAS tindrà un conseller a la filial de diagnòstics de Grifols, segons ha informat la companyia, que ha precisat que la transacció no requereix cap font de finançament extern. La valoració de GDS ha estat de 4.279 milions de dòlars (3.784.000 d'euros) i el preu per cada acció de Shangai RAAS, de 7,50 iuans (0,99 euros).

Per a Grifols l'aliança suposa una "oportunitat única" de continuar la seva expansió internacional i enfortir la seva posició a la República Popular de la Xina, un dels mercats mundials amb més potencial de creixement de productes plasmàtics i de solucions de diagnòstic transfusional.

Aquesta aliança, segons ha ressaltat la signatura, representa un pas endavant en l'estratègia de creixement sostingut i visió de llarg termini de Grifols, que generaria valor per a totes les seves divisions, especialment per a la divisió de biosciència i per a la divisió de diagnòstic.