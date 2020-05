Grifols es dispara com a segona empresa catalana en beneficis

Els resultats del primer trimestre van quedar esquitxats per només 15 dies de confinament per la pandèmia, però aquestes dues setmanes que van del 16 al 31 de març van ser suficients per capgirar els resultats de les grans empreses catalanes que cotitzen a l’Íbex-35.

Ara fa un any CaixaBank, Banc Sabadell, Naturgy, Cellnex, Colonial i Grifols guanyaven de manera conjunta 1.269 milions d’euros. Dotze mesos després els sis representants de l’Íbex català (tot i que només Grifols manté a Catalunya la seu social) han vist reduïda aquesta xifra a menys de la meitat, fins als 571 milions. La caiguda és del 55%, àmpliament superior a les històriques caigudes del PIB que van patir l’economia espanyola i catalana en aquestes primeres setmanes de pandèmia.

Però encara és més significatiu veure com s’han repartit els guanys entre els sis gegants catalans. Ara fa un any CaixaBank (533 milions), Naturgy (341) i Banc Sabadell (258) lideraven els beneficis. L’impacte del covid-19 ha sigut immediat en aquest podi i els resultats que s’han conegut els últims dies són molt diferents: la primera en beneficis és ara Naturgy (199 milions), seguida de Grifols (186) i Banc Sabadell (94 milions).

Els canvis en aquesta classificació entre els grans de l’economia catalana són difícils, però els canvis en l’ statu quo són evidents: CaixaBank desapareix del podi i hi irromp Grifols, que és, a més, la que millora més els seus resultats (+63%) amb molta diferència. I, de fet, el líder, Naturgy, primera empresa catalana per facturació, no viu temps plàcids. El seu president, Francisco Reynés, ha admès que l’entorn del sector energètic és “complicat”. Pel que fa al Sabadell, n’hi ha prou de dir que manté la seva posició com a tercera empresa catalana en guanys tot i patir una caiguda del 63% dels resultats.

El daltabaix bancari

La caiguda del primer trimestre té molt a veure amb la situació del sector bancari. El seu és un negoci procíclic (va bé quan l’economia va bé) i està, a més, exposat al fantasma de la morositat en temps de crisi. És per això que en el primer trimestre de l’any tant CaixaBank com Banc Sabadell van avançar provisions enormes per fer front a possibles pèrdues en el futur, fet que va penalitzar els seus comptes tot i que encara no han trobat afectació real.

Els sanejaments, però, expliquen la situació: CaixaBank va posar-hi 400 milions, mentre el Banc Sabadell n’hi destinava 213. Potser el que més preocupa el sector no són tant aquests apunts comptables com la perspectiva d’una nova crisi que mantindrà els tipus a mínims, frenarà encara més el nou préstec i pot disparar els temuts impagaments.

La multinacional de la família Grífols, per contra, allarga el seu moment dolç. Al marge dels seus bons resultats impulsats per la divisió de biociència (proteïnes obtingudes del plasma sanguini), l’empresa ha reaccionat a la pandèmia de diverses maneres. D’una banda, treballa per posar al mercat els seus tests per detectar el covid-19 i, de l’altra, col·labora amb les autoritats nord-americanes per trobar un remei per al coronavirus.

La farmacèutica té en l’endeutament el seu principal motiu de preocupació, ja que a finals del 2019 acumulava un deute bancari de 5.725 milions, equivalent a més de quatre cops el seu ebitda.

També la immobiliària Colonial ha millorat resultats en el primer trimestre de l’any. L’empresa presidida per Juan José Brugera va obtenir uns ingressos per lloguers de 86 milions d’euros i va avançar que, com a conseqüència del coronavirus, la morositat que va patir va ser inferior a l’1%.

El vers lliure de l’Íbex català segueix sent Cellnex. El grup de telecomunicacions manté un ambiciós programa d’inversions que en el primer trimestre li va reportar unes pèrdues de 30 milions d’euros. Malgrat això, hi ha consens al mercat sobre la seva bona marxa i la millor prova d’això és la seva evolució en borsa: és el millor valor de l’any de tot l’Íbex-35, amb un increment del preu de l’acció del 31%.