Grifols guanya quasi un 15% més malgrat l'impacte de la pandèmia

La companyia catalana d'hemoderivats Grifols ha guanyat 486 milions d'euros del gener al setembre, un 14,7% més que el mateix període de l'any passat, malgrat l'impacte que ha comportat la pandèmia de covid-19 en algunes de les seves divisions, segons ha comunicat aquest dijous a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

L'empresa va augmentar un 7,8% els ingressos en aquest període, fins a 4.031 milions d'euros, sobretot per l'impuls de les divisions de biociència, que va facturar 1.084 milions (+5,7%), i diagnòstic, amb 206 milions (+11,2%). En canvi, les divisions d'hospitals i subministraments bio es van veure afectades per la pandèmia amb un descens de la facturació.

En el cas de la divisió hospitalària, es van alentir les inversions i els tractaments, amb un descens del 9,8% de les vendes, que es van quedar en 84,5 milions. Pel que fa a la divisió de subministraments, les vendes van assolir 169 milions d'euros, amb una caiguda del 9,3%, bàsicament per la fi dels contractes de venda de plasma a tercers, segons ha especificat la farmacèutica. De fet, sense tenir en compte aquestes vendes, la divisió hauria millorat un 61%.

El juny Grifols va comptabilitzar un impacte de 205 milions d'euros durant tot l'exercici del 2020 del covid-19, a causa de l'ajust del valor de l'inventari. La companyia ha explicat que manté el seu pla de contenció de despeses operatives, que es calcula que tindrà un impacte de 100 milions d'euros en els comptes del 2020 però que no afectarà ni l'ocupació ni la inversió destinada a innovació.

Fins al 30 de setembre la retallada de despesa operativa d'aquest pla va assolir els 77 milions d'euros. L'empresa ja ha dit que una part important d'aquesta contenció de la despesa tindrà caràcter permanent.

Malgrat la situació, la companyia ha invertit 213 milions enfront dels 188 milions de l'any anterior i també ha continuat apostant en recerca, desenvolupament i innovació (R+D+i), que s'ha endut una inversió neta de 247 milions, mentre que un any enrere va ser de 244 milions.

Lluita contra el covid

Grifols encapçala més de 25 projectes d'investigació internacionals per descobrir possibles tractaments per combatre el covid-19. Entre aquests destaca el desenvolupament d'una immunoglobulina amb anticossos específics per al SARS-VoV-2, produïda a partir de plasma de persones que han superat la malaltia i participa en un assaig clínic per avaluar aquest tractament.