Draghi creu que el nomenament de Guindos com a vicepresident no compromet la independència del BCE

Una setmana després de que l'Eurogrup donés suport a la candidatura de Luis de Guindos com a vicepresident del Banc Central Europeu (BCE), l'espanyol continua sent ministre d'Economia. Tot i que és inèdit que un ministre passi directament d'un govern a formar part del màxim òrgan de direcció del BCE, el president de l'entitat monetària, Mario Draghi, creu que el nomenament de Guindos no compromet la independència del BCE.

"Estic convençut de que la independència està garantida pel Tractat i protegida més enllà de qualsevol perfil personal", ha assegurat Draghi, que aquesta tarda ha comparegut a la comissió d'Economia del Parlament Europeu.

Guindos té previst comparèixer a partir de les sis de la tarda davant la mateixa comissió per defensar el seu futur nomenament com a número dos de Drgahi i ho farà com a ministre, tot i que havia anunciat fa una setmana que la seva dimissió seria immediata.

Una setmana més com a ministre

L'encara titular d'Economia hagués volgut compareixer a l'Eurocambra com a ex ministre, però Rajoy ha volgut marcar el calendari i no serà fins la setmana que ve quan Guindos podrà dimitir. El president del govern ha anunciat aquest dilluns, poques hores abans de l'audiència a l'Eurocambra, que la setmana que ve farà públic el nom del substitut de Luis Guindos al govern espanyol.

L'Eurocambra ja es va pronunciar abans de que Guindos fos recomanat pels ministres de Finances de la UE per ocupar la vicepresidència del BCE -el 14 d'abril ja es va celebrar una primera audiència, en aquell cas a porta tancada- i els eurodiputats van mostrar la seva preferència per l'únic rival que tenia l'espanyol, el governador del Banc d'Irlanda, Philip Lane.

Sense r¡vals

Tot i el suport del Parlament Europeu, l'irlandès finalment va renunciar a seguir endavant amb la seva candidatura abans de la votació que s'havia de fer dilluns 19 de febrer a l'Eurogrup (els ministres de Finances de la zona euro). Lane sabia que Guindos, tot i tenir un perfil i un CV molt menys brillant i adient que el seu, comptava amb més suports polítics.

Els caps d'estat i de govern de la UE nomenaran oficialment Guindos vicepresident del BCE en una cimera que se celebra el 22 i 23 de març a Brussel·les. L'espanyol prendrà possessió del càrrec l'1 de juliol, quan s'acaba el mandat de l'actual vicepresident, el portuguès Vítor Constancio.