Hisenda condiciona un nou augment de les pensions més baixes al creixement del PIB

El govern de Mariano Rajoy ja fa promeses per al 2019. En una entrevista a 'El País', el secretari d'Estat de Pressupostos, Alberto Nadal, assegura que les pensions més baixes es podrien tornar a incrementar un 3% el 2019 si l'economia continua creixent al voltant d'aquest mateix percentatge. És a dir, que vincula el major augment de les pensions més pobres al creixement de l'economia. El mateix assegura per als sous dels funcionaris.

"Que quan les coses vagin millor, que quan augmentem la nostra productivitat i creixi l'economia, tots es beneficiïn d'aquest creixement, perquè tothom ha participata, tothom ha posat el seu granet de sorra. Per tant és sostenible el increment dels salaris públics i de les pensions a aquests ritmes si mantenim els ritmes de creixement", assegura Nadal en l'entrevista.

De fet, el secretari d'Estat de Pressupostos assegura que aquests comptes públics "són l'inici d'un canvi de cultura" perquè vinculen les millores salarials dels treballadors públics i també contemplen augments de les pensions més baixes amb el creixement econòmic. Aquest diari ja va avançar que els partits estudien dins el marc del Pacte de Toledo, vincular les pensions a la productivitat o buscar altres indexacions alternatives davant la negativa del PP de tornar-les a vincular amb l'evolució dels preus.

Concretament, Nadal explica en aquesta entrevista a 'El País' que si l'economia torna a créixer al voltant del 3% el 2019 les pensions podran créixer "una xifra similar i, si creix una mica menys, doncs s'apujaran menys".

Avís a pensionistes, funcionaris i autonomies

Alberto Nadal deixa clar que perquè les diferents mesures plantejades al projecte de llei dels pressupostos tirin endavant cal suport polític per aprovar-los. Si no tiren endavant, "l'economia creixarà una mica menys" i "donarem una mica menys de suport a les famílies, els pensionistes no veuran incrementades les seves rendes i les comunitats i ajuntaments tindran menys finançament del que els correspon".