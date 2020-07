IAG accentua les seves pèrdues i anuncia una ampliació de capital de 2.700 milions d'euros

Serà l'última vegada que Antonio Vázquez, actual president d'IAG, comunicarà els resultats de mitjans d'any de la companyia. A partir de l'any vinent el rellevarà en el cárrec Javier Ferrán, actual president de Diageo, fabricant del vodka Smirnoff, els whiskys Johnnie Walker i JB, el Bailey's o la ginebra Gordon's. Trist comiat per al primer i complex panorama per al segon: el grup d'aerolínies que agermana Iberia, Vueling i British Arways, entre d'altres, ha perdut uns 2.000 milions d'euros de l'abril al juny. Malgrat que la companyia ha defensat una vegada i una altra que la crisi havia agafat el grup en un moment financer bo, IAG augmenta les pèrdues de 1.600 milions dels primers tres mesos de l'any i, en total, acaba la primera meitat de l'any perdent 3.608 milions d'euros.

Pel que fa al resultat negatiu del segon trimestre, les raons són evidents, a ulls del conseller delegat, Willie Walsh: d'una banda, les partides excepcionals relacionades amb la retirada anticipada dels Boeing 747 de British Airways i dels Airbus A340 d'Iberia; de l'altra, que el trànsit de passatgers va caure un 98,4% en aquest període. A més, no esperen que es recuperi fins al 2023. De fet, els resultats indiquen que els ingressos per transportar passatgers han caigut un 60% en comparació amb el mateix període de l'any passat, fins als 4.100 milions d'euros.

I en aquest segment, la companyia que més ha vist reduïts els seus ingressos ha sigut Vueling: els 317 milions totals suposen una caiguda que s'aproxima al 70% en comparació amb el primer semestre del 2019. L'empresa reina a l'aeroport del Prat tanca la primera meitat de l'any perdent 386 milions d'euros en termes de resultat operatiu (no total, xifra que no facilita el grup), davant dels 5 milions que va guanyar en el mateix període de del 2019. Les pèrdues operatives d'Iberia s'han situat en els 867 milions d'euros i les de British Airways en els 2.454 milions d'euros.

Qatar Airways dona suport a l'ampliació de capital

Davant d'aquesta escenari gens favorable, l'empresa ha decidit plantejar una ampliació de capital de 2.750 milions d'euros que, en teoria, s'hauria d'aprovar en la junta d'accionistes que se celebrarà a principis de setembre i Qatar Airways (que amb un 25,1% del capital d'IAG és el principal accionista) ja els ha comunicat que hi dona suport. La idea és que emetre noves accions ajudi el grup a incrementar la seva liquiditat per fer front als importants reptes que té al davant la companyia.

Per al que no s'utilitzaran els diners que pretenen obtenir amb aquesta ampliació de capital és per comprar Air Europa. No perquè aquesta transacció no tiri endavant, sinó perquè la prioritat és utilitzar-la per afermar el seu lloc al mercat. Segons ha explicat Luis Gallego, ara president executiu d'Iberia però d'aquí poc conseller delegat d'IAG, en la presentació dels resultats, l'adquisició pot aportar valor al grup i per això segueixen compromesos amb tancar-la. Això sí: amb condicions diferents de les acordades al novembre. Poc més s'ha dit al respecte. El que queda clar, però, és que les negociacions tiren endavant i que, pel que ha dit, el preu que proposaran s'adequarà "al valor que creuen que aportarà al grup".