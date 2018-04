Inspecció de Treball colla les cooperatives de facturació

“La cooperativa em va dir que estava coberta i amb tot en regla, i ara resulta que la Seguretat Social diu que no, i em reclama 4.500 euros”. Aquesta és la història que relata una exassociada d’una cooperativa de facturació. “Els meus ingressos fixos en col·laboracions no superaven els 250 euros; no m’arribava ni per cobrir la quota d’autònoms, i després d’un temps facturant directament a Hisenda, em van recomanar que provés amb una cooperativa de facturació”, explica aquest testimoni, que prefereix l’anonimat.

La Inspecció de Treball ha redoblat el setge contra aquestes cooperatives, que gestionen factures als autònoms a canvi d’una comissió, i ja assenyala tant aquestes empreses com els associats que les utilitzen reclamant-los les quotes impagades i els endarreriments.

Fa sis mesos, el ministeri d’Ocupació i Seguretat Social va dictar una proposta de desqualificació per a una d’aquestes cooperatives, Factoo, i des d’aleshores el degoteig de reclamacions als seus associats s’ha disparat. Segons una portaveu dels afectats per aquestes cooperatives, la plataforma d’afectats -que s’ha constituït fa tot just dos mesos- ja té “més d’un centenar d’associats” i la xifra “creix cada dia” a mesura que aquests treballadors autònoms van rebent les notificacions de la Seguretat Social. “Tenim detectats uns 400 afectats en total, però en deu haver molts més a banda dels que han preferit pagar per no tenir més problemes amb l’administració”, asseguren des de la plataforma.

Un “muntatge jurídic”

El secretari general de Treball de la Generalitat, Josep Ginesta, coincideix amb el ministeri que les cooperatives de facturació estan “al límit de la legalitat”. “En les accions que hem efectuat des de la Inspecció a Catalunya es veu clarament que el que fan és construir un muntatge jurídic per abaratir els costos que poden tenir les relacions entre la Seguretat Social i els ciutadans”, explica Ginesta, que afegeix que, a diferència del que fan les gestories tradicionals, “una cosa és facilitar la fiscalitat i una altra és buscar fórmules per defraudar”.

Les administracions públiques catalana i espanyola consideren, a més, que aquestes cooperatives generen competència deslleial entre els professionals i fan un forat a les arques públiques.

Factoo, en canvi, manté que la seva activitat és del tot legal. “Quan un associat té previst realitzar un treball puntual, ens avisa a través del portal d’usuari perquè puguem tramitar la seva alta a la Seguretat Social; es fa la factura amb les seves dades i un cop abonada fem la liquidació descomptant les despeses de la cooperativa -explica un portaveu d’aquesta cooperativa-. És totalment legal, ja que aquest tipus de cooperatives estan recollides a la llei, tot i que a Espanya conviuen diverses legislacions estatals i autonòmiques”, remarquen.

Actualment Factoo té 18.000 associats. La companyia assegura que manté la seva activitat, però admet que la desqualificació del govern espanyol li ha fet perdre guanys: “Fins a l’agost de l’any passat facturàvem 4 milions d’euros mensuals i ara estem al voltant dels 1,5 milions”, explica la companyia, que apunta que la diferència entre les dues xifres de facturació “ha anat a parar al treball en negre, com passava abans”. “Haurien de promocionar-nos en lloc de perseguir-nos”, es defensen des d’aquesta cooperativa, que també ha obert un procés contenciós administratiu, ha posat una queixa a la Comissió Europea i no descarta la via judicial.

Els afectats també es defensen

Paral·lelament, els treballadors que van optar per associar-se a aquestes cooperatives en comptes de donar-se d’alta d’autònoms es veuen com l’ase dels cops. “L’administració ens reclama les quotes i per tant ens qualifica de culpables, mentre en realitat nosaltres també ens sentim defraudats i enganyats”, assegura la portaveu dels damnificats, que recorda que fins i tot TVE va emetre reportatges parlant sobre aquestes cooperatives: “Com havíem de pensar que era tot il·legal?”, lamenta.

Per això la plataforma reclama a la Seguretat Social que unifiqui els criteris a totes les comunitats fins que es resolgui l’assumpte: “No sabem si és legal o no, però nosaltres estem empaperats”.