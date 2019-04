Instagram relega Espanya a l’hora d’activar les compres des de l’apli

L’anunci d’Instagram que es podrà comprar directament des de l’aplicació ha revolucionat el sector tèxtil català. Les empreses -reconeixen diverses fonts del sector a aquest diari- asseguren que la nova funció de la xarxa social, anomenada Checkout, les pot ajudar a augmentar de “forma exponencial” les vendes.

El sector, però, s’haurà d’esperar, perquè Facebook -propietària d’Instagram- assegura que aquesta nova funció no arribarà a Europa fins a finals d’aquest any. A més, l’empresa de Mark Zuckerberg avança que els primers països on es posarà en funcionament seran França i Alemanya i que, per a Espanya, encara no hi ha data d’activació. Amb tota probabilitat, però, no serà abans del 2020. La intenció de la xarxa social és que qualsevol empresa pugui acabar venent els seus productes a través de la nova plataforma i que el càrrec per utilitzar aquesta funció de pagament l’assumeixi la mateixa companyia i no el consumidor.

Per a Neus Soler, professora de màrqueting de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), és lògic que les empreses vulguin formar part d’aquest nou canal de vendes. Instagram compta amb més de 1.000 milions d’usuaris actius mensuals, amb un perfil “molt ampli”. “No només impulsarà les seves vendes sinó que, a més, els generarà clients potencials”, explica. Instagram va anunciar el llançament d’aquesta nova funció només als Estats Units el 20 de març. A banda de comprar productes, també permet monitoritzar l’estat de les comandes o guardar la informació de les factures. La professora assegura que pot revolucionar el comerç electrònic i convertir-se en una seriosa competència per a Amazon.

De moment, Checkout estarà en període de prova durant un temps, que la xarxa no ha especificat, de manera que no apareix a tots els usuaris de cop sinó que s’implementa de manera progressiva. Aquests usuaris ja poden comprar més d’una vintena de marques, entre les quals hi ha Nike, Adidas, Dior, H&M, Oscar de la Renta, Prada, Uniqlo o Zara. També hi ha empreses de cosmètics com MAC Cosmetics.

Menys fugues

Segons la professora de màrqueting de la UOC, no només es beneficiarà de la nova funció l’empresa, sinó també el mateix consumidor: “Quan navega, cada cop exigeix més que les accions siguin el màxim d’àgils i senzilles”. En aquest sentit -afegeix Soler-, com menys clics i canvis de canal, millor per a l’usuari i per a l’empresa, perquè redueix els punts de fuga”.

Utilitzar la nova funció d’Instagram és senzill: en la publicitat de la marca apareix el botó Checkout de compra a la part inferior de la imatge. El consumidor ha de triar la talla i el color del producte i prémer-lo. Després ha de donar el seu correu electrònic i marcar com farà el pagament, una informació que es pot guardar per a compres posteriors.