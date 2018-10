Josef Ajram abandona la sicav que porta el seu nom amb pèrdues acumulades del 21%

Josef Ajram ha abandonat la sicav que porta el seu nom. L'inversor, famós per la seva faceta mediàtica com a 'ultraman', per ser autor de llibres i per oferir cursos de borsa, ha optat per desvincular-se de LinkSecurities, l'empresa propietària d'aquest vehicle inversor. Fins ara, Ajram posava el seu nom a la sicav (denominada Ajram Capital) i liderava l'estratègia inversora. "Jo torno a la meva vida borsària que he desenvolupat durant 16 anys", ha explicat Ajram a l'ARA.

Ajram Capital ha tingut una trajectòria turbulenta, però ni ell ni els directius de Link Securities han volgut vincular les pèrdues que està registrant la sicav amb la sortida de l'inversor que li donava nom al vehicle. "Els motius són personals, ell vol portar el seu propi rumb i pot decidir marxar com qualsevol altre treballador", explica Enrique Zamacola, director de mercats de Link.

El 2016, l'inversor es va sumar a la sicav que tenia aquesta companyia, que va rebatejar-la amb el nom d'Ajram Capital per fer-la més atractiva a potencials clients. En aquests dos anys, els resultats han estat molt negatius. En concret, des del maig del 2016 Ajram Capital ha acumulat unes pèrdues del 21%, com mostra la seva pròpia pàgina web. És a dir, si quan es va estrenar la sicav algú hi va invertir 10.000 euros ara aquesta persona li quedaran 7.900 euros.

En els seus tres anys d'existència, els registres d'Ajram Capital han anat de més a menys: el primer exercici (tot i que només va operar durant set mesos) va tancar amb un increment del 9,3%. El següent, però la rendibilitat va caure en picat: un -11%. Però el tercer any ha estat el pitjor, amb una patacada del 19%. Acumulant els tres exercicis, per tant, surt la caiguda global del 21% ja esmentada anteriorment.

Aquests resultats han espantat els inversors, que han baixat amb força en l'últim any. Al setembre del 2017 Ajram Capital tenia 760 accionistes i gestionava 9 milions d’euros. Un any després, la companyia tenia la meitat de diners i el nombre d'inversors havia caigut fins a les 505 persones.

Tal com va explicar fa unes setmanes l'EMPRENEM, el suplement d'Economia de l'ARA, a aquests resultats cal sumar-li les comissions que aquests vehicles cobren per gestionar els diners dels seus clients. Segons els registres oficials, Ajram Capital cobrava una comissió anual del 2,1%. Ajram nega que aquesta xifra sigui certa, tot i que és la que consta als informes de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Consultat per l'ARA, Enrique Zamacola, de Link, no sap concretar quina és la comissió de la sicav.

Lògicament, el més probable és que Ajram Capital canviï de nom en breu, explica Zamacola. I també es modificarà la manera com s'ha treballat en equip. "Fins ara, això era una sicav d'autor, tot i que jo supervisava les operacions que s'hi feien. Ara, en canvi, passarà a estar gestionada per un equip de forma consensuada", remata Zamacola.

Mentrestant, Ajram seguirà, com explica ell mateix, dedicant-se a la borsa. Aquesta mateixa setmana està impartint un curs de borsa durant quatre dies a Eivissa. "La trobada combina formació professional, teòrica i pràctica, a borsa, activitats 'outdoor' i gastronomia, i a l'alumne li permetrà dominar totes les estratègies del mètode Josef Ajram", s'afirmava a la nota de premsa promocional del curs, que s'acaba demà divendres.