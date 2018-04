L’Estat s’apunta com a pròpies les inversions del Port de Barcelona

El Port de Barcelona és un organisme que depèn de l’Estat, i per tant consolida els seus comptes a Ports de l’Estat. En conseqüència, el seu pressupost s’inclou als pressupostos generals de l’Estat. No obstant això, les autoritats portuàries actuen amb autonomia financera, i el Port de Barcelona afronta totes les inversions que fa amb els recursos que genera o amb el seu propi endeutament.

Malgrat aquesta circumstància, l’Estat apunta aquestes inversions com una part dels diners que destina en els seus pressupostos a millorar les infraestructures de Catalunya. Dimarts el ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, presentava el projecte de pressupostos de l’Estat per al 2018. I a la tarda el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, va oferir una roda de premsa per presentar les inversions de l’Estat a Catalunya. Millo va dir que al Port de Barcelona s’hi destinaran 109 milions d’euros. Quan l’ARA li va preguntar si aquests diners eren les inversions que farà el mateix port o l’Estat, el delegat del govern va respondre que era aportació de l’Estat.

Més tard el ministeri de Foment facilitava una nota de premsa en la qual detallava les inversions del ministeri i els seus organismes a Catalunya, i deia que “l’Autoritat Portuària de Barcelona rebrà una inversió total de 109 milions d’euros”.

La paraula “rebrà” no s’adequa gaire a la realitat, segons indiquen fonts de l’Autoritat Portuària, perquè de fet aquestes inversions aniran a càrrec dels comptes del Port. De fet, d’aquests 109 milions d’euros ja en va parlar el president de l’Autoritat Portuària, Sixte Cambra, al mes de gener, quan va presentar els resultats del Port del 2017 i el pressupost per al 2018. “És inversió del Port, tenim autonomia financera”, indiquen fonts del Port de Barcelona, que destaquen que l’organisme és qui “decideix en què s’ho gasta i ho anuncia a començaments d’any”. “Sempre intenten colar-ho” com a inversió de l’Estat, indiquen aquestes fonts.

Un 9% de la inversió total

Aquesta operació no és una batalla d’egos, sinó que té la seva importància. El ministeri d’Íñigo de la Serna i la Delegació del govern central es van esforçar a ressaltar que Catalunya és la comunitat que rebrà el 2018 més diners del ministeri de Foment i el seu grup -que inclou Adif, Renfe, Ports de l’Estat i Aena-. Aquests 109 milions destinats al Port de Barcelona, i que genera el mateix Port, suposen quasi un 9% dels 1.244 milions que el grup Foment té pressupostats per a Catalunya l’any 2018.

De fet, per sufragar les seves inversions -la més important de les quals és l’ampliació- el Port de Barcelona va acumular des del 2001 crèdits del Banc Europeu d’Inversions fins a gairebé 400 milions d’euros. I els seus gestors els últims anys han estat centrats en la generació de prou cash flow per fer noves inversions i amortitzar endeutament.

En el seu pla d’inversions per al període 2014-2018, l’organisme Ports de l’Estat parla de les inversions de les autoritats portuàries i les distingeix de les inversions que fa el mateix organisme estatal.

El de Barcelona no és el primer port de l’Estat en moviment de mercaderies -el superen el de la badia d’Algesires i el de València-, però és el que més creix d’Europa. I és el port que més aporta al sistema, segons les últimes dades publicades per Ports de l’Estat, corresponents al 2015. Aquell any Barcelona va ser el primer port en ingressos (155 milions d’euros), per davant de València (127 milions), i també va ser el primer port en guanys (39 milions), per davant d’Algesires (21 milions). El 2017, el grup del Port de Barcelona va tancar amb 215 milions d’ingressos (8% més), uns guanys de 58 milions (45% més) i 362 milions de deute (un 6% menys).