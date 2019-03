La MAT suposa un estalvi de 130 milions d'euros anuals pel sistema elèctric

La interconnexió elèctrica entre Catalunya i França a través dels Pirineus, la línia de molt alta tensió (MAT) que va entrar en funcionament el 2015, suposa un estalvi anual de 130 milions d'euros pel sistema elèctric, segons ha assegurat aquest dijous Red Eléctrica (REE). "Si el cost de l'electricitat és menor, a la llarga tindrà repercussió en la factura de la llum", expliquen fonts de la companyia. La posada en marxa de la MAT va suposar passar del 3% d'interconnexió elèctrica amb França al 6%, encara lluny del 10% que exigeix la Unió Europea.

Red Eléctrica ha anunciat que aquest any invertirà a Catalunya 30,2 milions d'euros, una xifra inferior a Canàries (78,9), Andalusia (56,3), les Illes Balears (45,5), el País Valencià (32,1) i Castella-Lleó (30,3). A Catalunya, durant el 2019 està previst construir una nova subestació a l'àrea metropolitana de Barcelona, a Santa Coloma de Gramanet, amb un cost de 18 milions d'euros, i millorar la connexió elèctrica entre Lleida i Barcelona.

Entre el 2019 i el 2021, la companyia dirigida per Jordi Sevilla invertirà a Catalunya un total de 119 milions d'euros. La principal actuació serà la nova línia elèctrica entre Lleida i Begues (Baix Llobregat), que es farà seguint el traçat de la línia elèctrica actual. Són 117 quilòmetres i tindrà un cost de 60 milions d'euros. Està previst que la seva construcció s'aprovi en els propers dos anys però no s'executi fins el 2022.

El reforç de l'alimentació a l'AVE, pendent del govern espanyol

Segons Red Eléctrica, aquest any està previst reforçar l'alimentació de l'alta velocitat ferroviària, tot i que la companyia no garanteix que a finals d'any es pugui fer el ramal addicional de la MAT que s'ha de construir fins a Riudarenes (La Selva) perquè l'AVE pugui circular a la seva màxima veloc¡tat i freqüència. "Ens queden instal·lacions pendents que estan en fase final de tramitació", ha explicat la directora general de transport de Red Eléctrica, Eva Pagán. El problema és que la Generalitat s'hi va pronunciar en contra i ara el govern espanyol ha de decidir si autortitza o no la instal·lació.

Segons el nou pla estratègic de Red Eléctrica, l'empresa invertirà 6.000 millions en el període 2018-2022 a tot l'Estat, dels quals més de la meitat, 3.221 estan destinats a fer possible la transició energètica, especialment per integrar energies renovables.