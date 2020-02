Males notícies per al Mobile, però encara no és un desastre

El dilluns 24, els periodistes que cobrirem informativament el MWC no haurem de matinar tant com altres anys. Tradicionalment, el tret de sortida del congrés (el formal, si més no, ja què el cap de setmana anterior assistim a moltes convocatòries prèvies) el donaven simultàniament a les 8.30 h les conferències de premsa d’Ericsson al pavelló 2 de Fira Gran Via i de Sony al pavelló 3. Però les dues empreses formen part de la llista, encara curta, que han anul·lat la seva participació a l’edició d’aquest any dient que prefereixen no exposar els seus empleats i clients a un eventual contagi del coronavirus 2019-nCoV procedent de la Xina.

En les dues setmanes que queden fins a la data d’inici prevista poden passar moltes coses, des que l’organització i les autoritats locals aconsegueixin aturar el degoteig de baixes d’expositors, fins que aquest s’acceleri, oportunament amplificat per al consum interior per uns mitjans de matriu estatal que amb prou feines amaguen la satisfacció que els produeix qualsevol entrebanc de l’emblemàtic esdeveniment.

En aquest sentit convé no ficar al mateix sac totes les desercions d’empreses que s’han sabut fins ara. Concretament, les absències de la coreana LG i la japonesa Sony han sigut molt comentades perquè són dues marques molt conegudes pels consumidors i ocupen espais d’exposició amplis, però tenen una transcendència relativament menor. El MWC no és una fira de telèfons mòbils i, encara que ho fos, cap de les dues firmes esmentades és rellevant en el conjunt del mercat. No figuren en els rànquings mundials de vendes i la continuïtat a llarg termini de les seves respectives filials de telefonia és dubtosa. Seria diferent, per exemple, si la baixa fos de Samsung, la primera marca mundial de telèfons i que aquest dimarts presenta els seus nous models a San Francisco i Londres.

En canvi, l’absència d’Ericsson sí que representa un inconvenient per a l’atractiu d’aquest MWC. En plena cursa per al desplegament de les noves xarxes 5G, les 800 operadores de telecomunicacions que organitzen el congrés sota el paraigua de la GSMA venen a Barcelona per comparar sota el mateix sostre les ofertes d’equipaments i serveis dels tres grans subministradors: Huawei, Ericsson i Nokia. Ara els faltarà la segona de les tres peces. La carta que John Hoffman va enviar diumenge als congressistes acreditats sembla deixar clar que la participació de Huawei està garantida. No vull ni imaginar el daltabaix que suposaria haver de canviar d’aquí al dia 24 totes les cintes per penjar l’acreditació del coll, tradicionalment patrocinades per la firma xinesa. Però a la GSMA li han sorgit almenys dues situacions incòmodes: l’àrea del congrés dedicada a la intel·ligència artificial està patrocinada per Nvidia, una de les firmes que no vindrà a Barcelona; i la baixa de NTT DoCoMo, anunciada aquest dilluns, és la primera d’una operadora de telefonia membre de la mateixa GSMA.